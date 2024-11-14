颱風桃芝｜港女8號風球搭的士　司機要求「收雙計」：焗住畀人劏

▲ 港女8號風球搭的士，司機要求「收雙計」。

【打風 / 颱風 / 桃芝】天文台於昨日（11月13日）晚上11時10分發出8號風球，並於今日（11月14日）上午11時20分改發3號風球。

一港女於Threads發文，指今早仍掛8號風球時因事外出，因居住較偏遠，難得截到載客的士，但司機表明要「收雙計（雙倍車資）」，她無奈只好答應，網民表示：焗住畀人劏。

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颱風桃芝｜的士司機要求「收雙計」

該名港女稱，因其居住地方較爲偏遠，每逢打風「就全面同外界斷聯」，完全沒有車輛出入，由於今日她有事需要外出，便事先嘗試電召的士及Uber，但都未有的士接單，遂決定出門「碰下運氣」。

她於門口幸運地截到一輛的士，不過司機卻表示因現時正掛8號風球，要「收雙計」，但樓主並無其他辦法，只得支付雙倍車資，「我唯有照上啦，都無得我選擇！」。

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颱風桃芝｜網民批的士司機收費誇張

網民批評該名的士司機收費不合理，分別指「焗住俾人劏」、「跑步岀火車站，慳錢又可以鍛煉」、「咁誇張」。

另外，有網民建議女子據報的士司機，稱：「錢都無咗，但氣唔可以唔出」、「叫佢車你落目的地附近嘅差館」。

颱風桃芝｜收取額外車資屬不合法行為

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)規定，的士司機在8號颱風訊號或黑色暴雨警告懸掛時收取額外的費用屬不合法行為。

任何的士之登記車主或司機所收取之的士租用費，不得超過規定的適當收費率，任何人無合理辯解而違反條例，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。

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