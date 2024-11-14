焚城丨劉德華率眾颱風下謝票　何啟華直言留遺憾鄭秀文驚喜現身支持

▲ 鄭秀文現身支持劉德華新片《焚城》。

【焚城 ／ 劉德華／鄭秀文 / 何啟華】電影《焚城》截止昨日（11月13號）為止，票房順利衝破2千3百萬，而劉德華亦兌現承諾，接受何啟華（Dee）邀請在昨晚加入謝票團隊，與導演潘耀明、林家熙（Locker）、黃愷傑（Wesely）、許恩怡（Natalie）一同現身戲院感謝觀眾支持。

剛巧謝票期間正值三號風球，兼天文台宣布即將懸掛八號風球，不過團隊無懼風雨如常謝票，連走五場滿座場次。而首場謝票更迎來巨大驚喜，天后鄭秀文毫無預兆突襲戲院，專程支持《焚城》和老友華仔。

焚城丨劉德華驚喜現身戲院謝票 阿Dee與兒時偶像華Dee同框感覺夢幻

▲ （左起）潘耀明、黃愷傑、林家熙、鄭秀文、劉德華、許恩怡、何啟華。

焚城丨鄭秀文驚喜現身



華仔甫出場，歡呼聲此起彼落，他先發言感謝觀眾支持，亦呼籲大家繼續關注有份參演電影的年青演員，華仔非常難忘在片場見到他們為電影付出：「我最難忘係第一日拍攝消防局嘅戲，因為見到佢哋喺度操練，又有真實消防員指導，覺得佢哋好辛苦。」



眾人分享期間，主持突然宣布有個神秘嘉賓要現身，就是天后鄭秀文（Sammi）。華仔跟團隊事前毫不知情，跟全場觀眾一樣，見到Sammi既驚且喜不禁大聲歡呼，原來Sammi知道華仔難得謝票，特意前來捧場，兩人一見面即時擁抱。

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焚城丨阿Dee直言感遺憾

非常欣賞《焚城》的Sammi在早前已在社交平台出大讚，在謝票現場更掏出戲票證明自己真金白銀支持，並稱：「我覺得《焚城》非常之精彩，裡面有感動位，有緊張嘅情節，我覺得故仔好好，入面有好多訊息，好滿意，好滿意華仔你嘅演出呀！」說畢全場一同喝采。

Sammi又再點名稱讚阿Dee表現：「你嗰段我好感動，演出得好好！」對於Sammi突然現身加持，華仔笑指竟有點緊張，至於Locker和阿Dee則驚喜到目瞪口呆，二人最初還以為神秘嘉賓是王丹妮或監製江志強。

謝票場有觀眾問到各位演員跟華仔合作有何感受，一向視對方為偶像的阿Dee竟吐出「遺憾」二字：「因為我跟劉生無對手戲，我只能同佢一齊睇戲啫，但對我本人嚟講今次有份參與大製作經已覺得好難得。」現場有粉絲大叫兩位下部作品合作，阿Dee直言希望能成事。

▲ 鄭秀文與劉德華及一眾演員謝票大合照。

焚城丨華仔與觀眾合照

相比起阿Dee和Locker，Wesley自言非常榮幸，皆因自己剛好有一場可以跟華仔對戲，好開心見識到對方的專業。至於飾演華仔女兒的Natalie，最緊張就是自己戲中要親自駕車接載華仔：「因為嗰時我啱啱至考到車牌，劉生仲要坐我隔嚟，好緊張。」



謝票場最後環節，華仔帶領一眾演員跟觀眾合照，臨別前他就再次感謝觀眾，並呼籲各位繼續入場支持一班年青演員。

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