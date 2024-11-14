中大畢業禮｜7個典禮取消　畢業生網上聯署促改期　中大：黃昏公布後續安排

▲ （中大FＢ圖片）

【中大畢業禮/ 取消/ 百萬大道/ 颱風/ 桃芝/ 八號風球】受到颱風吹襲影響，中文大學取消今早（14日）在百萬大道舉行的畢業禮，指對畢業生及家長期待已久的莊嚴典禮不得不取消，感到惋惜。而原定今日舉行的新亞、聯合、晨興、善衡、敬文、伍宜孫書院畢業典禮也宣布取消，只有崇基學院、逸夫書院及和聲書院如常舉行。

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颱風桃芝逼近本港，昨晚（13日）11時起懸掛八號風球，至今早10時20分解除，歷時約11小時。有學生指，天文台早於日前已預告有熱帶氣旋襲港，強調校方有足夠時間準備，而校內不乏室內禮堂，質疑校方為何不安排典禮在室內進行，批評校方沒有為莊嚴的畢業典禮準備後備方案。有畢業生發起網上聯署，促請中大擇期補辦畢業典禮。

這一屆的畢業生，真係好慘，希望大學可以延期一天，或改下午， 為他們留下美好回憶，補償之前得不到的畢業禮⋯⋯我雖然路過的，但都希望為他們爭取。 大學每年都有畢業禮，但對每一位學生就只有一次， 希望行政人員為畢業生行多一步⋯⋯無學生或家人會介意等待下風球，他們只希望有一個畢業典禮。

連個backup plan都冇，一打風就直接取消，這就是國際知名大學嘅做事方式嗎？

呢屆畢業生真係好可憐，等咗四年嘅畢業禮最終竟然取消。疫情期間已經無咗中學畢業禮、畢業晚會、畢業旅行，以及大學開學禮… 希望中大可以重視學生，重新安排畢業禮。

等了四年，非常期待，為何不可以改期，怎樣一下子便決定取消，這一屆的畢業生，因為Covid 他們四年前已經錯過了中學畢業禮，沒想到大學畢業禮也沒有了，大家都好唔開心

中大畢業禮｜畢業生感失望

陳同學就讀統計學4年，知道畢業典禮被取消後很失望，指自己中學畢業時剛巧遇上疫情，已錯失了一次畢業典禮，今天父母都有到校，雖然不能看到自己上台，唯有與父母週圍拍攝留念。她表示中大昨晚在Instagram上表示典禮取消，很多同學都非常憤怒，並留言質詢校方為甚麼沒有後備方案，因為畢業典禮始終是他們一生人一次的大事。

徐同學來自內地海南市，母親昨日專程由內地來港準備出席自己的畢業典禮，但昨晚（13日）11時左右才知道畢業典禮取消，自己和母親都很失望，徐同學來港就讀中國文學碩士課程，修讀一年多，很多其他同學知道不能出席畢業典禮後都很傷心失望，他又不滿校方沒有後續安排，但他慶幸就讀的大學院校本部明天還有一個畢業典禮，自己和母親都會出席，母親明天晚上就會返回內地。

何同學在中大修讀生物化學四年，對校方取消了畢業典禮感到很無奈及失望，父母今日到校亦不能看到他上台，有兩位親友昨日（13日）專程由英國返港，原本是要觀看他的畢業典禮，現在唯有與他們在校內四處拍照留念，親友們明天（15日）便要返回英國了，他希望校方能順應民意，擇日再舉辦畢業典禮。

中大畢業禮｜中大：黃昏公布後續安排

中大回覆本網查詢指，畢業禮按傳統在露天的「林蔭大道」一個臨時構築物內舉行。基於安全考慮，在8號颱風訊號影響下，典禮必須取消，工程人員已連夜拆除懸置的電視、喇叭等裝置，避免飛脫，以策安全。

校方續稱，今早8號颱風訊號解除後，已盡快委託專業結構工程重新評估該臨時構築物有否受颱風損壞，影響安全。完成評估後，大學將審視情況並考慮包括場地安全內的各因素，並在今日黃昏時公布受颱風影響而須取消和更改的畢業禮安排。

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