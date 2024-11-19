TOPick會員有獎｜送你iSQUARE國際廣場 X Fluffy House 聖誕小鹿環保餐具套裝 (170份)

🦌【iSQUARE國際廣場My“Deer”Christmas】🦌

Fluffy House 人氣角色 「My Dear Deer」近100小鹿首度走入商場

３大糖果色系打卡區域甜蜜過聖誕

聖誕好禮換領：親親大自然聖誕小鹿便攜環保餐具

分享喜悅派發甜甜爆谷

尖沙咀iSQUARE國際廣場變身成最萌的聖誕國度，由即日起至2025年1月1日，聯同Fluffy House 人氣角色 「親親小鹿My Dear Deer」呈獻【iSQUARE國際廣場My“Deer”Christmas】，可愛的親親小鹿在Fluffy House的盲盒玩具系列中極具人氣，今次首度登「鹿」商場大型裝置，近百隻小鹿們，身上都披着不同的糖果系色彩，讓牠們在3個童話般的雪域中或悠閒散步或活潑奔馳，等您來一起逐一「集郵打卡」。

3大打卡區域包括：

① iPIAZZA地下正門前的My “Deer” Christmas夢幻萌鹿聖誕小鎮，6米高的粉藍色小鹿，穿上應節的聖誕裝束，跨坐在同樣有小鹿圖案巨型聖誕吊飾波波之上，非常吸睛。

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② 特別為今次活動而設計3米高的「小鹿聖誕樹」，頂着鹿角聖誕帽，線條圓渾，矗立在3 樓iFUNCTION的「鹿」樹銀花童話王國之中跟親親小鹿們相處融洽。

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③ 走到大堂樓層iEXHIBITION的聖誕「鹿」園森度遊，聖誕小鹿們在雪境森林中自由蹓躂，粉紅色的鹿角拱門及鞦韆，配上水彩畫風的浪漫冬日背景，完全令少女心綻放！

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親親小鹿生於原野，自然對森林格外有連繫，而iSQUARE國際廣場 和小鹿們一樣重視環境保育，所以今年推出聖誕小鹿環保餐具，大地色系配上【iSQUARE國際廣場My“Deer”Christmas】活動圖案設計，既環保又具顏值，顧客以電子貨幣消費達港幣600元即可免費換領，珍藏度極高！

而為了在普天同慶的節日中分享心意，iSQUARE國際廣場特別準備了甜甜小鹿爆谷車，顧客於指定日期親臨現場，並關注商場社交平台，更可免費換領甜蜜蜜爆谷一份。聖誕指定期間，除了有聖誕市集，同時有各種音樂舞蹈表演，聖誕老人更快閃派糖果及跟現場人士打卡。想透過My Dear Deer跟您的 “My Dearest”們聯繫及互送祝福？iSQUARE國際廣場準備了一系列設計又萌又溫馨的 WhatsApp Stickers 給您和親友們下載，快來和我們一起探索這片夢幻雪鹿仙境吧！

親親小鹿聖誕市集

禮物從來不嫌多，即使早有準備，也可能在iSQUARE國際廣場的親親小鹿聖誕市集，看中獨特的禮物加碼饋贈摯愛，琳瑯滿目的商品，必定讓您滿載而歸。

節日同場加映！甜甜小鹿爆谷車 樂韻悠揚舞動聖誕 聖誕老人巡遊

在iSQUARE國際廣場買聖誕好禮同時有令人心甜的甜甜小鹿爆谷車，顧客蒞臨iSQUARE國際廣場即有機會免費獲得甜蜜蜜爆谷一份，與至愛一同分享。

與此同時，iSQUARE國際廣場亦安排了「樂韻悠揚舞動聖誕」，屆時一連串的精彩表演，一眾LIVE 樂手及小小舞蹈員即將使出渾身解數，用動人歌聲為大家演繹經典及創新的聖誕歌曲，帶來一個耳目一新的聖誕演出。另外，深受大人和小朋友喜愛的聖誕老人，更會現身iSQUARE國際廣場派發糖果。

更多詳情，請參閱iSQUARE國際廣場Facebook專頁

TOPick 新聞 送出「iSQUARE國際廣場 X Fluffy House 聖誕小鹿環保餐具套裝 」(170份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

禮品限到 iSQUARE國際廣場 領取

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