星二代｜親子遊晒近照8歲餅印大女靚樣曝光　鍾嘉欣：幸福就是和你們在一起

▲ 嘉欣基因強勁，子女都非常高顏值！

【鍾嘉欣女兒/兒子/星二代】鍾嘉欣於2015年下嫁脊醫老公Jeremy，婚後育有2女1子，一家定居加拿大。身為3孩之母的鍾嘉欣亦樂於分享家庭樂，近日她在社交網上載帶子女出遊的照片，並溫馨留言：「幸福就是和你們在一起。」而8歲大女Kelly更暴風式成大，愈大愈似媽咪，其實嘉欣生Kelly的時候非常驚險，產後曾大出血暈倒廁所！

▲ 鍾嘉欣一家五口很幸福。（IG圖片）

鍾嘉欣子女​​​｜鍾嘉欣哂親子遊近照

近日嘉欣帶同子女乘坐郵輪到阿拉斯加州旅遊，並分享親子遊照片，不過相中就未見老公Jeremy和細女，只有嘉欣跟8歲大女Kelly和6歲二仔Jared的合照，三人擁抱在一起笑容滿面，嘉欣流露著幸福的笑容，她留言謂：「Happiness is when I’m with you. 🏔️（幸福就是和你們在一起）」又表示很享受此行。

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鍾嘉欣女兒｜8歲大女似足媽咪靚女

只見Jared濃眉大眼比較似爸爸，Kelly則跟嘉欣十足餅印，笑容如出一轍，五官精緻的她已經亭亭玉立，開始有少女味，難怪網民大讚嘉欣基因強勁，將高顏值完全遺傳給愛女，網民留言：「Kelly越來越像mommy了」、「嘩 呀（阿）女好似嘉欣媽媽」、「三個人都一個樣」。又表示期待見到細女的模樣，是否跟家姐一樣靚女。

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鍾嘉欣女兒｜鍾嘉欣生大女過程驚險

其實嘉欣生Kelly的過程非常驚險，她曾憶述，生Kelly前一晚不斷感受到宮縮，但由於當時在溫哥華的醫院要求子宮口要開到5厘米才可入院，所以她忍痛忍了一晚，到了第二日早上實在太痛，故決定吃早餐後入院，豈料在吃早餐時下體流血，唯有立刻去醫院。

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鍾嘉欣女兒｜鍾嘉欣產後血崩暈倒廁所

到了醫院後，原來子宮口已開至8厘米，至10厘米即可分娩，她指整個分娩過程非常痛苦，全程要吸氧氣，又形容：「像個大西瓜要通過一個小洞，回想起來都很痛。」不過「好戲」在後頭，在老公的鼓勵下，嘉欣雖順利分娩，但休息一小時後往洗手間小便，途中卻不斷流血，嘉欣形容當時似身處謀殺案現場，最終她更暈倒在洗手間，幸當時老公在旁不斷拍醒她，最後要老公加4個護士抬她回病房，絕對是生仔搵命搏例子。

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