星二代｜親子遊晒近照8歲餅印大女靚樣曝光　鍾嘉欣：幸福就是和你們在一起

▲ 嘉欣基因強勁,子女都非常高顏值!

【鍾嘉欣女兒/兒子/星二代】鍾嘉欣於2015年下嫁脊醫老公Jeremy,婚後育有2女1子,一家定居加拿大。身為3孩之母的鍾嘉欣亦樂於分享家庭樂,近日她在社交網上載帶子女出遊的照片,並溫馨留言:「幸福就是和你們在一起。」而8歲大女Kelly更暴風式成大,愈大愈似媽咪,其實嘉欣生Kelly的時候非常驚險,產後曾大出血暈倒廁所!

▲ 鍾嘉欣一家五口很幸福。(IG圖片)

鍾嘉欣子女​​​|鍾嘉欣哂親子遊近照

近日嘉欣帶同子女乘坐郵輪到阿拉斯加州旅遊,並分享親子遊照片,不過相中就未見老公Jeremy和細女,只有嘉欣跟8歲大女Kelly和6歲二仔Jared的合照,三人擁抱在一起笑容滿面,嘉欣流露著幸福的笑容,她留言謂:「Happiness is when I’m with you. 🏔️(幸福就是和你們在一起)」又表示很享受此行。

鍾嘉欣女兒|8歲大女似足媽咪靚女

只見Jared濃眉大眼比較似爸爸,Kelly則跟嘉欣十足餅印,笑容如出一轍,五官精緻的她已經亭亭玉立,開始有少女味,難怪網民大讚嘉欣基因強勁,將高顏值完全遺傳給愛女,網民留言:「Kelly越來越像mommy了」、「嘩 呀(阿)女好似嘉欣媽媽」、「三個人都一個樣」。又表示期待見到細女的模樣,是否跟家姐一樣靚女。

鍾嘉欣女兒|鍾嘉欣生大女過程驚險

其實嘉欣生Kelly的過程非常驚險,她曾憶述,生Kelly前一晚不斷感受到宮縮,但由於當時在溫哥華的醫院要求子宮口要開到5厘米才可入院,所以她忍痛忍了一晚,到了第二日早上實在太痛,故決定吃早餐後入院,豈料在吃早餐時下體流血,唯有立刻去醫院。

鍾嘉欣女兒|鍾嘉欣產後血崩暈倒廁所

到了醫院後,原來子宮口已開至8厘米,至10厘米即可分娩,她指整個分娩過程非常痛苦,全程要吸氧氣,又形容:「像個大西瓜要通過一個小洞,回想起來都很痛。」不過「好戲」在後頭,在老公的鼓勵下,嘉欣雖順利分娩,但休息一小時後往洗手間小便,途中卻不斷流血,嘉欣形容當時似身處謀殺案現場,最終她更暈倒在洗手間,幸當時老公在旁不斷拍醒她,最後要老公加4個護士抬她回病房,絕對是生仔搵命搏例子。

