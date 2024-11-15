新聞小花｜關可為由校園小記者展開夢想 Avery首談離巢原因：望打破框架

▲ Avery離開主播崗位後，首次接受傳媒訪問，大談工作經歷以及最新動向。(梁偉榮攝)

「呢節新聞報道完，多謝支持！」前新聞主播關可為（Avery）半年前在一節新聞結束前留下結語，就離開她服務5年多的傳媒崗位。

Avery離職半年後首次接受訪問，讓大眾了解她以往作為傳媒工作者的心路歷程以及近來的發展動向。

關可為小學時參與「校園小記者」後，就對記者工作感興趣，中學時已希望入讀傳理系︰「細個時我會開電視，先將音量收細，然後我就會跟着啲字幕讀！」

▲ Avery因身體出現小毛病，決定辭去新聞主播的崗位。(被訪者提供)

但Avery回想中學時期「唔係好讀書」，曾一心希望畢業後就投身另一理想做空姐，更學習外語冀對自己加入空姐行列有所幫助，後來她卻輾轉升讀恆管及城大新聞系，為日後投身新聞行業奠下基礎。

大學Year3時，Avery到港台任實習記者，她形容實習初期為「半透明狀態」，對工作既不熟悉且會「甩蹗」︰「我相信每個新人都會經歷呢個階段。」

她直言當時的自己就有如「一嚿飯」，但實習後期得到幾位有如導師的同事默默協助，令她獲益良多，實習3個月後轉任兼職︰「港台好得意，可以同時兼職不同崗位，當時我就同時做足3個不同崗位，並維持近一年。」

在港台實習和兼職的階段，讓她深入了解並接觸到傳媒不同崗位的工作內容和運作流程，對她日後在TVB的新聞工作頗有裨益。

大學畢業後，她同時成功應徵TVB記者及空姐，但她認為︰「記者始終都是我自己想嘗試的工作，而且我家姐都係空姐，她都算幫我達成了這個夢想，我想成為空姐嘅熱誠都因此而減少。」Avery順利成章到成為記者，她直言到目前為止都未有感到後悔，並認為一切都是注定。

難忘武漢採訪

「講起關可為，不少人都會諗起武漢！」Avery說道，她曾於疫情期間兩度到武漢採訪︰「好記得第一次係19年12月31日，當日朝早突然有消息指武漢出現不知名肺炎，而我中午就收到order需出發到武漢採訪，當時剛好是疫情開初階段，就連華南海鮮市場都未封。」

▲ Avery自小對傳媒工作感興趣。(被訪者提供)

Avery當日與攝製隊身先士卒到未見異常的武漢市進行一連串搶先採訪工作，後來她返回北京駐站後不足一個月，又再出發到武漢採訪疫情︰「當時有消息傳出武漢即將封城，但我們團隊都如常出發，當時市面上的市民都已經戴上口罩，華南海鮮市場亦已封鎖。」

Avery完成首日採訪工作回到酒店休息後，就出現突發情況︰「 Cam man拍我房門叫我走，原來當時我的手機網絡中斷，公司聯絡不上我，然後就搵Cam man通知我，明早10點起武漢就會暫停對外交通，我同Cam man即刻買機票執行李走，過程都非常驚險。」Avery認為兩次採訪武漢的經驗，都是她作為記者採訪生涯中頗為重要的部分。

初任主播壓力

Avery坦言經過3年多的記者生涯後，不時會有茫然的感覺，並經常產生「記者呢份工作有其限期」的想法，並因她喜歡嘗試新事物，而作出轉換到新聞主播崗位的決定。

Avery認為主播的工作頗具挑戰性︰「記者做live的機會唔多，但做主播就日日都係live，以往我做記者主要接觸港聞，做主播後就要涉足國際、體育甚至財經，對主播的要求都頗為全能。」Avery形容自己首次「on air」報新聞感到既緊張又驚恐︰「我相信每個人初初on air都會驚，全港觀眾開電視都見到你報新聞的感覺，壓力係一定會有。」她認為不斷嘗試新時段，新節目兼且做得多自然會變得熟練，就不會再感到緊張。

▲ 現時她亦會為不同活動擔任司儀工作。(被訪者提供)

「爆肚」天氣預測

近年當有主播「離巢」後，網民就會翻開該主播的經典「蝦碌」位，並成為熱話，但Avery卻未有留下讓人印象深刻的「經典」，她認為全靠以往累積的經驗，讓她學懂處理每次的「危機」，她以一次報天氣為例︰「有一次報天氣字幕機突然故障，就連後備資料都變成另一份稿，字幕機一時三刻又未能修復，天氣預測部分只能靠我自己『爆肚』。」她笑言觀眾不會察覺，但其實背後已發生大型事故。

另外，主播外貌亦經常受到網民關注，Avery更獲網民封為「翻版劉佩玥」，但她自覺不太相似，而她會視之為讚賞和支持，她感激網民之餘亦希望觀眾多支持新聞工作者的工作。

重拾畫畫打破框架

今年年中，關可為辭去新聞主播崗位，她透露當時因身體問題「臨時臨急」作出辭職決定，她近年又經常慨歎本港傳媒業不斷萎縮，就希望趁30歲前跳出舒適圈︰「我都做了兩年多主播，是時候要嘗試其他崗位。」她認為自己由始至終都希望嘗試不同事物，因而作出離職決定。

▲ 她去年重拾畫畫興趣，並認為畫畫有療癒作用，未來希望在藝術治療的層面上進修。(梁偉榮攝)

Avery離職後經常會在社交平台分享畫作，原來她從小就有畫畫的興趣︰「中學時老師都喜歡我的畫作，都有勸我修讀藝術科，但我最後未有選修，因為我始終覺得自己不是適合藝術的人。」

Avery認為當時的決定多少源於父母認為「藝術要由有天賦的人來做」的不鼓勵想法，令她沒有特別想畫畫。直至去年，她受到身邊朋友薰陶下重拾畫畫興趣，並認為畫畫有療癒作用，未來希望在藝術治療的層面上學習進修，助人之餘又能打破自己的框架。

Avery透露現時除了司儀工作外，她會利用空閒時間學習不同的事物。Avery剛過29歲生日，亦代表她即將完成20代的人生，她認為20代的人生是發掘和探索的時期，因此現階段尚處於探索和嘗試的階段，而30代的人生將會是把所發掘到的目標努力實行的時期。

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