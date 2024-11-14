  • 24°C
香港時間：20241114日 (四) 17:26

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德體育園︱青年運動場周六辦第二場測試賽　增設安檢特快通道

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

政府今日舉行啟德體育園測試賽跨部門傳媒簡報會。(陳靜儀攝)

體育專員蔡健斌指，啟德體育園本周六（16日）下午4時舉行第二場測試賽，在園區內啟德青年運動場舉辦15人欖球國際邀請賽，由香港對巴西，預計3,000名觀眾，需要購票入場項目，不設現場售票。

點擊圖片放大
+4
+3

已售出逾2000門票

政府今日（14日）舉行啟德體育園測試賽跨部門傳媒簡報會，介紹本周六測試賽的準備工作和安排。體育專員蔡健斌指，測試賽下午四點舉行，分上下半場，各40分鐘，15分鐘休息，預計下午5時35分結束。他指，今次是需要購票入場項目，不會設有現場售票，需要在欖球總會網站或手機應用程式預先購票，門票分別是50和100元，已售出逾2000門票。

現場不設泊車  的士私家車上落客位園區以外

交通安排上，蔡健斌指，鼓勵使用港鐵，現場不設泊車，的士或私家車上落客位園區以外。運輸署首席運輸主任/市區尹柏恩指，港鐵準備足夠資源，準備後備列車候命，有需要會增加服務，包括班次以及專班專列。

蔡健斌指，觀眾入場前要做安檢，長傘、飲品和食物不能帶進場，如果因天雨關係，觀眾可帶「縮骨遮」，場地在當日下午2時後開始安檢。如當日懸掛八號風球及黑雨，則會取消賽事，並會在12時前作出公布。

無帶袋可使用特快通道

警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩指，入場方面，出示門票電子二維碼可帶到安檢區，安檢後掃描二維碼可入場，今次增設有2條特快通道，若沒有帶袋可使用特快通道進行安檢。她指，增多了指示牌，字增大了，增加了照明系統。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

 

相關文章

香港七欖｜賽事門票公開發售　單日成人門票500元起　另設3日套票+貴賓通行證
13:43 2024/11/05
香港七欖｜賽事門票公開發售　單日成人門票500元起　另設3日套票+貴賓通行證
啟德體育園｜據報啟德體藝館12.20辦測試騷　MIRROR、COLLAR參與
11:49 2024/11/06
啟德體育園｜據報啟德體藝館12.20辦測試騷　MIRROR、COLLAR參與
啟德體育園｜下周六次輪測試15人欖球賽　明年啟用前20場測試料數萬公僕參與
14:35 2024/11/09
啟德體育園｜下周六次輪測試15人欖球賽　明年啟用前20場測試料數萬公僕參與

你可能感興趣

香港七欖｜賽事門票公開發售　單日成人門票500元起　另設3日套票+貴賓通行證
13:43 2024/11/05
香港七欖｜賽事門票公開發售　單日成人門票500元起　另設3日套票+貴賓通行證
啟德體育園｜據報啟德體藝館12.20辦測試騷　MIRROR、COLLAR參與
11:49 2024/11/06
啟德體育園｜據報啟德體藝館12.20辦測試騷　MIRROR、COLLAR參與
啟德體育園｜下周六次輪測試15人欖球賽　明年啟用前20場測試料數萬公僕參與
14:35 2024/11/09
啟德體育園｜下周六次輪測試15人欖球賽　明年啟用前20場測試料數萬公僕參與
啟德體育園 港鐵 運動 港鐵 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】
颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】
脂肪肝｜男大生為減肥早晚只食1物　半個月減22磅卻患重度脂肪肝【拆解6招逆轉脂肪肝】
脂肪肝｜男大生為減肥早晚只食1物　半個月減22磅卻患重度脂肪肝【拆解6招逆轉脂肪肝】
凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論　4字關鍵揭從沒罹癌　醫生：不是癌症
凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論　4字關鍵揭從沒罹癌　醫生：不是癌症
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
越野車撞人︱珠海體育中心越野車無差別撞人釀35死43傷　兇手自殘入院 事發影片曝光
越野車撞人︱珠海體育中心越野車無差別撞人釀35死43傷　兇手自殘入院 事發影片曝光