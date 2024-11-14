啟德體育園︱青年運動場周六辦第二場測試賽　已售逾二千門票、增安檢特快通道

▲ 政府今日舉行啟德體育園測試賽跨部門傳媒簡報會。(陳靜儀攝)

體育專員蔡健斌指，啟德體育園本周六（16日）下午4時舉行第二場測試賽，在園區內啟德青年運動場舉辦15人欖球國際邀請賽，由香港對巴西，預計3,000名觀眾，需要購票入場項目，不設現場售票。

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政府今日（14日）舉行啟德體育園測試賽跨部門傳媒簡報會，介紹本周六測試賽的準備工作和安排。蔡健斌指，測試賽下午四點舉行，分上下半場，各40分鐘，15分鐘休息，預計下午5時35分結束。他指，今次是需要購票入場項目，不會設有現場售票，需要在欖球總會網站或手機應用程式預先購票，門票分別是50和100元，已售出逾2000門票。

現場不設泊車 的士私家車上落客位園區以外

交通安排上，蔡健斌指，鼓勵使用港鐵，現場不設泊車，的士或私家車上落客位園區以外。運輸署首席運輸主任/市區尹柏恩指，港鐵準備足夠資源，準備後備列車候命，有需要會增加服務，包括班次以及專班專列。

蔡健斌指，觀眾入場前要做安檢，長傘、飲品和食物不能帶進場，如果因天雨關係，觀眾可帶「縮骨遮」，場地在當日下午2時後開始安檢。如當日懸掛八號風球及黑雨，則會取消賽事，並會在12時前作出公布。

無帶袋可使用特快通道

警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩指，入場方面，出示門票電子二維碼可帶到安檢區，安檢後掃描二維碼可入場，今次增設有2條特快通道，若沒有帶袋可使用特快通道進行安檢。她指，增多了指示牌，字增大了，增加了照明系統。

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