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癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

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已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節，好友勸戒1高危習慣、曝家族胃癌史。

【胃癌／癌症／司馬燕／胃癌家族史／患癌習慣】不良習慣小心胃癌找上門！曾參選香港小姐的司馬燕，於2012年證實患胃癌，抗癌3年終在2015年1月病逝，終年51歲。近日，有司馬燕生前好友拍片分享司馬燕抗癌細節，透露她有胃癌家族史；生前更有1習慣，令好友都非常擔心會加速患癌。

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在1980年代初參選港姐出身的司馬燕，原名韓少玲，曾是「Ball場」常客，活躍於名人社交圈；之後結婚息影，與丈夫吳忠義育有兩子，但不幸在2012年患上胃癌第三期。她雖接受割胃手術抗癌，好轉一段時間，但後來癌細胞再度復發，轉移到其他器官，導致腸腎衰竭和膽管閉塞，體重快速下降到只剩50磅（約22.6公斤）。

司馬燕最終於2015年1月10日在睡夢中離世，終年51歲。丈夫吳忠義起初不願接受事實，在妻子離世後的3天始終拒絕對外回應死訊。原本打算等到遺體安葬後才公開，但因消息已經傳開，他最終才在1月13日證實消息。

癌症殺手︱司馬燕生前好友揭抗癌細節

日前，司馬燕生前好友、前港姐鍾慧冰，在個人YouTube頻道「冰姐的花樣人生」中分享司馬燕患癌及抗癌的細節。據悉，鍾慧冰與司馬燕生前不時結伴出席社交活動，還幫過不少上流舞會、宴會做搞手，非常老友。鍾慧冰在影片中談及與司馬燕的友情，並回憶司馬燕當初發現患癌的經過：

我記得有一年，佢好似上北京睇佢啲屋，同埋佢老公又話準備喺北京調返香港，跟住冇耐就話唔舒服，就知道佢有胃癌，要入醫院割胃。

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癌症殺手︱割胃後失平衡：只能斜睡

鍾慧冰續指，司馬燕在做完割胃手術後，出現了很多副作用：

瘜肉增生啦，壓到膀胱，又要入醫院做手術，又要駁尿管。

更凄慘的是，司馬燕在割胃後身體無法平衡，「瞓覺時候就唔可以平躺喺床，要瞓啲特製床係打斜嘅」；另外進食也很辛苦。不過，抗癌副作用都一一被司馬燕樂觀性格剋服，這份堅强令鍾慧冰非常佩服：

佢做化療，唔可以染頭髮，頭髮就開始變灰白色，佢就好前衛，即刻剪咗個黑白雙間嘅頭髮，好型。

癌症殺手︱胃癌家族史親人全早逝 好友勸戒1習慣：佢都幾犀利

鍾慧冰還透露，其實司馬燕家族有多人都是患胃癌離世，包括其爸爸、哥哥和兩個姐姐，「都唔過53歲就走咗」。同時，司馬燕當時還很愛飲酒。鍾慧冰表示，在司馬燕約50歲患癌之前，已經勸戒過她不要再飲酒：「因為佢飲酒都幾犀利」。

不過，司馬燕反倒安慰，不要擔心她飲酒，因她自知家族胃癌史一定會影響到自己，唯有坦然面對：「所以我都覺得自己好危」。

癌症殺手︱親友開party懷緬司馬燕 延續樂觀精神

除了化療時剪了一頭黑白相間的髮型，鍾慧冰補充說，司馬燕還很樂觀看待所有事，例如在她終於戒酒、轉養成飲羅漢果水的習慣，會笑指羅漢果水的顏色似白蘭地，把它當成酒，便能哄自己開心。另外，在司馬燕身體許可時，她又會積極做情緒講座分享，向大家傳達要珍惜生命的訊息：

佢好積極講畀人聽，一定唔可以自殺；話生命係好難擁有... 要積極面對自己人生。

而在司馬燕臨終前，儘管身體非常虛弱，但她還是向大家表達了遺憾，更呼朋喚友前往歐洲古堡，實現最後心願：

佢話冇影過婚紗相，一定要全家人一齊著一次婚紗，好好地影一輯全家福。

此外，司馬燕還曾表示，如果她離世，希望大家不要傷心；但要為她舉行盛大派對，要在派對上為她唱歌、跳舞、飲酒。鍾慧冰指，最後一衆親友都依司馬燕的遺願出席了派對，是由司馬燕老公吳忠義為亡妻所舉行。出席的人都收到印有司馬燕照片及語句的酒，大家一起飲酒懷緬司馬燕。

癌症殺手︱胃癌6大常見症狀

台灣胰臟科醫生林相宏曾於Facebook專頁指出胃癌有6大常見症狀：

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癌症殺手︱胃癌8大成因

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

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同場加映：12大防癌食物清單

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