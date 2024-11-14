APEC︱李家超抵利馬準備出席APEC會議　將與秘魯簽自由貿易協定

▲ 李家超抵達秘魯首都利馬，獲秘魯能源和礦業部長羅慕洛穆喬在機場迎接。(李家超fb圖片)

特首李家超已經抵達秘魯首都利馬，將出席第31屆亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議，獲秘魯能源和礦業部長羅慕洛穆喬、中國駐秘魯共和國特命全權大使宋揚等在機場迎接。

李家超在社交媒體指，會跟秘魯簽訂自由貿易協定，涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資及其他相關範疇，為港商在秘魯的貿易提供具透明度及有利的營商環境。除了出席APEC非正式會議外，他指，會與其他經濟體領導人舉行雙邊會談，就共同關心的議題交流意見，亦將會於利馬與當地商界領袖會面。

丘應樺晤泰國、印尼官員 對方繼續支持香港盡快加入(RCEP

早前已抵埗的商經局局長丘應樺在秘魯時間星期三下午，先後與泰國商務部長披猜和印尼貿易部長布迪會談。他介紹香港的最新發展，並探討合作機會，同時感謝對方繼續支持香港盡快加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP) 。

今年APEC以「賦能．包容．增長」為主題，聚焦討論3個重點：以貿易及投資促進包容和互聯的增長、以創新和數字化協助轉型至正規及全球化經濟，以及以可持續發展達到強韌增長。

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