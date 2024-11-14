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電動車安全｜Tesla今年第六度召回Cybertruck　預計召回2,400輛

社會

撰文： 張寶燕

發布時間： 53 分鐘前

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Tesla是次需召回Cybertruck，由2023年11月6日至2024年7月30日期間生產。

【電動車安全 / Tesla / Cybertruck / 召回Cybertruck】Tesla旗下話題性十足的電動車Cybertruck，最新發現摩打逆變器有瑕疵，又再宣佈召回。這次已是今年第六次召回Tesla Cybertruck。

Cybertruck召回範圍：去年11月至今年7月生產

綜合外電報道，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）最新發出通知，表示需召回由2023年11月6日至2024年7月30日期間生產的Cybertruck，全美約有2,400輛Cybertruck在召回範圍。

而這批Cybertruck的摩打逆變器發現瑕疵，隨時導致車輛行駛時失去動力，在失去動力前也不會有任何警告。Tesla指，目前並無發現與該瑕疵相關的交通事故。

早前召回主要透過更新OTA解決即可，惟是次召回，要求車主必須把車開回原廠進行零件更換，Tesla將免費更換全新零件。

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Tesla Cybertruck早在2019年發佈，至去年11月才正式開始交車，可是Tesla一直未有確實時間表指何時於香港交車，僅在今年4月首次在港公開展出Cybertruck。

事實上，Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）曾經坦言，Cybertruck生產過程困難重重，而且遠比一開始設計時想像般繁瑣，所以才會拖延多年無法問世。今年5次召回分別由於油門踏板會卡住腳踏墊、擋風玻璃雨刷的摩打無法順利啟動、倒車顯影會出現延遲等問題致導。

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