中大畢業禮｜原定因颱風取消中大畢業禮　師生洗版鬧爆後順延至周日舉行

▲ 中大最新安排指，大學畢業禮及其餘六所書院的畢業禮，將會延期至星期日（17 日）舉行。

【打風/颱風桃芝/中大畢業禮/取消】原定今天（14日）舉行的香港中文大學畢業禮，惟因颱風桃芝吹襲，校方昨晚宣布直接取消，旋即引起大批為畢業禮滿心歡喜的學生不滿，更在中大facebook瘋狂洗版鬧爆，質疑為何不能改期。中大最新安排指，大學畢業禮及其餘六所書院的畢業禮，將會延期至星期日（17 日）舉行。

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11月正是各大院校舉行畢業禮的日子，始料不及的是11月遇上8號風球。原定今天上午在中大百萬大道舉行的畢業禮，因受颱風影響，中大昨晚在fb宣布「我們對畢業生及家長期待已久的莊嚴典禮不得不取消，感到惋惜」。這除了是一眾學生的畢業禮，亦是中大校長段崇智離任前，最後的一個畢業禮。

雖然正式畢業禮取消，但九大書院當中的崇基學院、逸夫書院及和聲書院，今天下午將會如常舉行畢業禮。而本月15日、16日各學院舉行的博士及碩士畢業禮將會如期舉行。

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中大剛公布最新安排指，已委託註冊結構工程師重新檢查，在百萬大道搭建的大型畢業典禮帳篷，並確認仍然安全穩固，因此大學畢業禮，以及其餘六所書院畢業禮，將會延期至星期日舉行。所有已登記在今天出席畢業禮的畢業生及其親友，可以憑電子入場券於周日出席典禮。

▲ 中大最新安排指，大學畢業禮及其餘六所書院的畢業禮，將會延期至星期日（17 日）舉行。（中大fb）

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中大畢業禮︱大批學生瘋狂洗版鬧爆

對於今天未能在百萬大道參加畢業禮，不少應屆畢業生、中大舊生，甚是一般市民早前都在中大社交平台Instagram及fb洗版鬧爆，其中中大IG更有超過2600個留言，直言感失望憤怒。有應屆畢業生指，未收到校方發電郵或任何通知，只是從fb得知取消畢業禮，他又表示，自己在疫情期間入學，已錯過中學畢業禮、大學迎新營，如今因惡劣天氣而取消畢業禮，校方未有「plan B」，簡直是「荒謬、無稽」，感到極度失望。

亦有其他畢業生指，3天前已經通報將會有颱風，「成個中大無back up plan（後備方案）？」、「一打風就直接取消，這就是國際知名大學嘅做事方式嗎？」有人稱，家人、朋友特意從外國回港，身邊亦有不少朋友的家人早已請假，為的都是參加畢業禮，「點解唔可以改期？」，認為校方決定是未有考慮畢業生的感受。

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