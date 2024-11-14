Chiikawa｜車長疑被禁放Chiikawa物品　巴士公司通告流出：對行車構成危險

▲ 車長疑被禁放Chiikawa物品，發公告提醒：對行車構成危險，網民反應兩極。

【Chiikawa / 吉伊卡哇 / 九巴 / 巴士】Chiikawa（吉伊卡哇）以角色可愛的外表及有趣的故事劇情，吸引大批港人喜愛。

早前，有九巴司機於Threads分享，他在其駕駛的九巴車頭放置一隻Usagi公仔，遇到粉絲乘客以人物台詞與其問好，九巴公司更以此作為宣傳，或一眾粉絲稱讚。

不過，近期Facebook「Chiikawa HK Fans Club」群組流傳一則疑為巴士公司發出的通告，提醒車長切勿將私人物品放置在駕駛室或車廂內，「錯誤試範」圖片中出現了Usagi公仔，引發熱議。

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Chiikawa｜九巴司機車頭放Usagi公仔於粉絲乘客「相認」

早前，一九巴車長於社交媒體分享，他將Usagi公仔擺放至巴士車頭，一位「成個袋都Usagi」的粉絲乘客於彩虹站上車後，見車頭公仔大喜，更在拍八達通時對車長說「嗚啦」，車長以「呀！哈！」回應以表「多謝乘搭」，該經歷被不少粉絲及市民稱讃有趣。

隨後，九巴公司更以這段情景創作圖畫進行宣傳，並表示「希望呢個小小相認嘅過程可以為大家喺九巴嘅旅程入面帶來一絲嘅歡樂啦」，獲大量Chiikawa粉絲稱讚及留言。

Chiikawa｜疑九巴公司內部公告禁止擺放「不必要」私人物品

然而，近期網絡上卻流傳一則疑似九巴內部公告，要求「切勿放置不必要私人物品於駕駛室或巴士車廂內（增補版）」，禁止司機將「不必要的私人物品、裝飾品等擺放於擋風玻璃、駕駛室或巴士車廂內」，「此舉除違反公司規例外，亦有機會阻擋視線，對行車安全造成危險」。

公告內還附有「錯誤示範」圖片供司機參考，一隻放置於車頭的Usagi公仔赫然在列，還有聖誕飾品、司機個人手袋、塑料水樽等。

Chiikawa｜網民意見各不同

該公告引起熱議，網民對此規定表示不滿，「想問下放果啲位置阻擋邊個視線? 」、「聖誕節個個其實好正」、「咁大部巴士，容納唔到一隻公仔？罷搭！」、「執正嚟做冇問題，但係唔係咁樣抽水，呃大家like，搏大家覺得佢呢間咁嘅垃圾公司好開明咁囉」。

不過，有網民解釋稱「我都鍾意兔哥，但今次道理係公司度，大吉利是撞左車有咩事保險公司一定會諗方法去踢保/賠少啲，因為會話阻擋視線」。

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