11月打風｜相隔63年11月再度四旋共舞　「萬宜」「天兔」在遠處伺機而動

▲ 「桃芝」後，「萬宜」、「天兔」在遠處伺機而動。

「桃芝」繼「銀杏」後影響本港，令天文台需要發出二戰後年內最遲發出的八號信號。今年11月，西北太平洋及南海曾同時出現四個熱帶氣旋：「銀杏」、「桃芝」、「萬宜」及「天兔」，是1961年以來首次。

位於西北太平洋的「萬宜」會在下周初進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，華南沿岸及南海北部風勢頗大。

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11月打風｜「銀杏」落幕，「桃芝」接力



繼熱帶氣旋「銀杏」影響香港後，相隔僅僅31小時，天文台因應「桃芝」而在11日晚上再次發出熱帶氣旋警告信號。雖然相對超強颱風「銀杏」，「桃芝」在靠近華南沿岸時強度明顯較弱，但由於路徑頗為接近香港，令本港受其北面的烈風區威脅，天文台需要在13日深夜發出八號烈風或暴風信號，是二戰後年內最遲發出的八號信號，亦是繼1954年後再度在11月發出多於一次熱帶氣旋警告信號。



14日早上，「桃芝」在香港以南約130公里掠過，在與東北季候風的共同影響下，本港大部分地區吹強風至烈風程度東北風。在「桃芝」影響本港期間，各區間中有狂風驟雨。

▲ 相隔63年11月再度四旋共舞，「萬宜」「天兔」在遠處伺機而動。(天文台提供)

11月打風｜四旋共舞



除了「銀杏」和「桃芝」，「萬宜」及「天兔」亦在遠處伺機而動。根據天文台紀錄，這是自1961年以來，西北太平洋及南海首次在11月同時出現四個熱帶氣旋。

氣候上，西北太平洋熱帶氣旋的主要形成區域位於菲律賓以東的暖水區。在正常情況下，由於西北太平洋的副熱帶高壓脊在秋季開始向赤道南退，並在11至12月逐漸覆蓋該暖水區，熱帶氣旋通常會在較南的位置形成，並採取偏西路徑影響菲律賓中部、南海南部及越南一帶，或在副熱帶高壓脊中的弱點轉向偏北方向移動及減弱。

初步分析顯示，今年11月上旬的副熱帶高壓脊較正常強，位置亦較正常偏北及向西伸展，並未有覆蓋氣候上西北太平洋熱帶氣旋主要形成區域，在適合的大氣條件下，熱帶氣旋可以在副熱帶高壓脊南側的輻合帶形成。同時，四個熱帶氣旋環流均較小，並保持一定距離（大於10至15經度），令它們有一定空間發展。此外，較強及西伸的副熱帶高壓脊令這些熱帶氣旋形成後，採取偏西路徑橫過西北太平洋及南海，避開向北進入較涼海水及較強垂直風切變等不利熱帶氣旋發展的區域。在種種因素影響下，最終西北太平洋及南海同時出現四個熱帶氣旋。

截至11月14日，「銀杏」及「桃芝」受副熱帶高壓脊南側的引導氣流影響而進入南海北部。由於11月上旬影響廣東沿岸及南海北部的東北季候風偏弱，以及南海水溫普遍仍然溫暖（26度或以上），「銀杏」及「桃芝」可以維持一定強度接近廣東沿岸，令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號。

11月打風｜「天兔」及「萬宜」也要來嗎？

隨著「桃芝」在11月14日逐漸遠離本港及減弱，天文台指本港風季還未完結，預料位於呂宋附近的「天兔」會在14日至15日期間橫過呂宋海峽，大致移向台灣南部並逐漸減弱，隨後轉向東北方向移動，移向琉球群島一帶。

此外，位於西北太平洋的「萬宜」會在下周初進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，華南沿岸及南海北部風勢頗大。

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