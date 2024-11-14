照顧者｜帶失智媽媽遊大阪　獨留長者分房瞓致走失12小時　網民轟：哪來的勇氣？

▲ 有台灣網民帶患有認知障礙的媽媽到日本旅遊，結果隔天起床發現對方走失。

【失智/認知障礙/旅遊/大阪/走失】台灣一名女網民日前在網上表示自己帶患有認知障礙的媽媽到日本大阪旅遊，結果隔天起床後發現對方走失。雖然最後成功找到媽媽，但就有人批評她與長者分房睡的做法並不妥當。

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事主11月10日於社交平台threads發文，表示自己前一晚凌晨2點到媽媽的房間內開暖氣，當時對方仍在民宿房內，已經睡著。不料到早上8點半，事主一家起床後發現媽媽不知所蹤，「整個房子都找不到人」，而媽媽的行李、手機及財物都留在民宿內。

他們亦有在附近及便利店等地尋找過，但依舊找不到，最終決定向大阪警方報案，同時聯絡理事館尋求協助。事主在貼文中特別提到媽媽有輕微失智的症狀，且患有三高，需要每天服藥控制病情，並附上對方的照片及自己的聯絡方式，希望可借助網絡的力量尋人。

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該則貼文引起大量網民轉發，其中台灣遊日達人、前台大醫生林氏壁亦在其Facebook專頁「日本自助旅遊中毒者」轉發消息協助。所幸至當天日本時間晚上約7點46分左右，事主表示在當地警方的協助下成功尋回媽媽，並感謝眾多網民幫忙：「感謝大家，已經找到媽媽了，真抱歉麻煩大家了，幸好媽媽被警察發現，通知我們接回了......這一次驚魂之旅感受到來自各地的溫暖，大家很有愛，好人一生平安。」

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事主在最新貼文中指出，媽媽是因為很早起床，想在眾人醒來之前出門買東西，結果一出門就忘記回旅館的路，最終導致走失12小時。對於事件，不少網民表示慶幸，但就有不少人指責事主明知媽媽的情況仍選擇與對方分房睡：「要帶失智長者出國卻又沒有人願意同房⋯⋯我媽沒失智我都不敢讓她在國外自己睡」、「為什麼就不能自己上心一點，比方兩三個人跟老人同房間，這樣就不會出事了」、「微失智又沒同房，哪來的勇氣啊？」

另外，亦有人分享相似經歷，並建議事主下次小心：「可以買個airtag當匙扣使用，很方便又安心」、「愛心手鍊、愛心布標、 AirTag 這一類的東西要著手準備⋯ 要瞭解，這是場對抗失能的長期抗戰。」、「我懂…我帶媽媽出門去玩她也是6:00就起床還偷偷跑出門了，以前是媽媽睡著醒來找不到小孩，現在我們長大是媽媽給我去哪了。」

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拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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