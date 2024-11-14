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免費親子好去處｜道路安全免費嘉年華設6大區域　免費玩巨型充氣樂園+ 兒童電動車體驗

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

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道路安全免費嘉年華於12月1日舉行，設6大區域必玩巨型充氣樂園！

【免費親子好去處/道路安全嘉年華2024】紅綠燈在香港隨處可見，但道路安全知識大家知多少？為了加強民眾的道路安全知識，道路安全議會於12月1日舉辦「道路安全嘉年華」，設6大玩樂域，包括小朋友最愛的充電跳彈樂園，讓大家從玩樂中學習道路安全信息！

為慶祝道路安全議會成立51周年，12月1日將於九龍啟德車站廣場舉行「『留心勿搗蛋』道路安全嘉年華」。（相關機構提供）

道路安全嘉年華2024｜6大玩樂區 必玩充氣彈跳樂園

為慶祝道路安全議會成立51周年，將於12月1日（星期日）在九龍啟德車站廣場舉行「道路安全議會51周年『留心勿搗蛋』道路安全嘉年華」，費用全免，設有6大專區，除了人見人愛的「留心蛋」會到場與大家打卡外，還有場內中央位置的大型充氣彈跳樂園，小朋友可以在近18米的障礙賽道、巨型滑梯及波波池中盡情攀爬及放電！

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道路安全嘉年華2024｜VR體驗學道路知識 化身車手玩電動車

場內還有兩個VR體驗遊戲，分別是以香港街道及輕鐵為主題，小朋友可以化身道路安全先鋒，認識輕識冷知識！另外有3個攤位遊戲，「交通標誌大配對」、「留心．全心過電」、「專心．留心．唔分心 抓抓遊戲」，加強道路安全意識。

VR體驗遊戲分別是以香港街道及輕鐵為主題，小朋友可以化身道路安全先鋒，認識輕識冷知識！（相關機構提供）

除了一眾體驗遊戲外，小朋友更可到「兒童電動車體驗區」親自駕駛電動車，又或參加「留心蛋繪畫工作坊」及「留心蛋環保布袋工作坊」，製作獨屬的「留心蛋」和布袋。

道路安全嘉年華2024｜集齊印章換多款紀念品

大家入場時可在入口處領取印章卡，每成功完成一個攤位遊戲，可獲得一個印章，集齊3個印章便可以參加「留心．跳彈樂園」或「安全乖乖車 自駕體驗遊」，也可以換領多款紀念品，包括留心蛋布袋、文具套裝、A4 File、3D留心蛋貼紙、留心蛋磁石書籤、留心蛋便利貼組合、留心蛋暖水壺、留心蛋鎖匙扣，及道路安全議會51 周年限定T裇等，數量有限，換完即止。

道路安全議會51周年「留心勿搗蛋』道路安全嘉年華
日期： 2024年12月1日（星期日）
時間： 
開幕典禮：10:15-11:00
嘉年華：11:00-16:40
地點：九龍城啟德車站廣場 露天廣場及中央草坪
交通：啟德站B出口步行約2分鐘
費用：全免

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