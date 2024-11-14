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機票優惠｜長者愛去旅行　國泰及香港快運齊推長者機票優惠

社會

撰文： 梁巧恩

發布時間： 2 小時前

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【機票優惠 / 國泰航空 / 香港快運航空 / 施政報告 】行政長官在在最近兩年的施政報告中也有提及要發展銀髮經濟，在最新施政報告中更提及，要促進「銀色消費」 ，包括與各界構建樂齡友善消費，鼓勵在業務上加入銀髮經濟元素，例如長者折扣，並保障年長消費者權益。面對銀髮經濟機遇，國泰航空及香港快運(HK Express)齊推長者機票優惠。

國泰航空：75折優惠
國泰航空由即日起至2024年11月26日，凡年滿65歲或以上的香港及澳門居民，即可憑長者專屬優惠編號 CXSNR2024 預訂指定目的地單程或來回機票，揀選商務、特選經濟或經濟客艙，均可尊享高達75折優惠。

香港快運航空：2元及65元遊中國及亞洲
香港快運方面，年滿65歲或以上的香港及澳門居民可以低至港幣2元的至抵價，購買來往北京（大興）、三亞、寧波、檳城、台北、台中、高雄、花蓮、峴港、河內、富國島^、馬尼拉及克拉克「經濟飛」單程機票（包括一件隨身物品及一件登機行李）。至於來往首爾、靜岡、廣島、仙台、高松、名古屋及沖繩的指定航班「經濟飛」單程機票亦只由港幣65元起。

需於2024年11月14日（上午10:00）至18日（晚上11:59）期間，透過香港快運優惠訂購專頁預訂航班，並於2024年11月21日至2025年7月10日期間出發，不限訂購次數。此外，顧客在初次預訂機票時，僅需繳付港幣2元即可預選標準座位。 

不過，需留意優惠訂購專頁只供合資格人士預訂機票，若有未滿65歲的同行，需另行購買。 

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