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世界糖尿病日｜全球10分1人患糖尿病近半患者不自知　醫生籲留心7徵兆：早期多無症狀

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

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【世界糖尿病日／糖尿病／頭號殺手症狀/徵兆/高危】每年11月14日是世界糖尿病日，衞生署發言人指出，全球約十分之一人口患有糖尿病，當中近半患者不知道自己患病，而本港人口患有糖尿病的比率近年幅上升，2023年便有570宗登記死亡個案與糖尿病有關，按每十萬名人口計死亡率約7.6。有醫生指出，不少人以為患上糖尿病會有明顯徵兆，事實上大部分病人早期多無症狀，故如發現自己屬高危人士，應及早求醫檢查。

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Sick問識答｜流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士

衞生署2020-22年度人口健康調查顯示，本港患有糖尿病人口比率，隨年齡由45至54歲人士中的5.3%，已大幅上升至55至64歲達14.9%、65至84歲達19.0%，2023年期間便有約570宗登記死亡個案與糖尿病有關，按每十萬名人口計死亡率約7.6。發言人指出，撇除遺傳風險因素，改變生活模式是預防二型糖尿病或延後發病的最佳方法，建議大眾應維持以下3大健康生活：

  • 世界糖尿病日｜1.保持健康體重

  • 世界糖尿病日｜2.每星期進行最少150至300分鐘中等強度的帶氧體能活動，或同等時間和強度的體能活動，其中步行是其中一項體能活動，可預防多種慢性病和減低患上二型糖尿病的風險。

  • 世界糖尿病日｜3.均衡飲食並限制糖份和飽和脂肪的攝取

世界糖尿病日｜糖尿病初期患者多無症狀 多靠體檢意外發現

台灣嘉義基督教醫院家醫科安欣瑜醫生早前於Facebook專頁分享相關資料，指不少人認為患上糖尿病會出現多吃、多喝、多尿、體重下降等多種症狀，但事容上糖尿病初期患者大多沒有症狀，不少患者都是於健康檢查時才意外發現患上糖尿病。

世界糖尿病日｜7大徵兆恐屬高危 宜及早求醫檢查

雖然如此，但醫生亦強調指，出現以下7大徵兆人士，其實已屬於高危人士，應要特別小心，建議立即求醫檢查，即使檢查正常，仍要每3年覆診追蹤：

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世界糖尿病日｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

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資料來源：衞生署 、Facebook專頁@家醫科安欣瑜醫生

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