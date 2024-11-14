掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】

▲ 掌紋暗藏癌兆，中醫教睇3種癌症線。

【癌症／掌相／心臟病／心肌梗塞／生命線】掌相都能反映一個人的身體健康狀況。台灣有中醫師指出，可從掌紋看出3種癌症線，而通常癌症病人的手掌顏色都會比較暗沉，至於有「斷掌」的人士就要特別小心，容易有遺傳性疾病，尤其是心腦血管問題。

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台灣中醫博士樓中亮在當地健康節目《健康晚點名》分享如何從掌紋看出癌兆。他建議可以自己看看掌紋，不論男女都可以從雙手看出患病端倪。

掌相看健康｜3種癌症線

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樓中亮指出，看掌紋主要是看3條主要生命線，而當生命線出現分叉越多，代表身體問題越多。他補充，不論是小分叉或是很明顯的分叉線（又稱癌症線），同樣歸類為身體健康出問題，最好及早求醫為妙。掌紋不同分段代表不同年齡，出現分叉代表到達這個年齡就會出現免疫功能下降。如果分叉線是往上，代表身體會越來越好；反之，免疫功能就會越來越糟糕。

掌相看健康｜手掌顏色暗沉

樓中亮指出，癌症病人通常手掌顏色會比較暗沉，血管缺氧，導致靜脈曲張比較多。

掌相看健康｜斷掌容易患遺傳病

生命線過長或過短都不是好事，過長即是「斷掌」，這些人容易有遺傳性疾病，特別是心腦血管方面的問題。

掌相看健康｜女士留意手掌下半雜紋多 容易有腫瘤

如果手掌下半部分，近拇指的部分出現雜紋或小島紋，可能容易出現腫瘤，女士尤其要留意子宮肌瘤或卵巢囊腫。

掌相看健康｜出現2種紋路 患心臟病機率逾9成

樓中亮特別提到，生命線末端若出現三角紋，俗稱心肌梗塞紋，他通常會建議病人到醫院檢查。若出現3至4個三角紋，加上體內壞膽固醇高，儘早檢查一下。

當2線或3線末端有出現「米」字紋，俗稱健康線，反映心血管容易堵塞。若本身患有高血壓、高血脂的人士，手掌出現以上紋路，患心臟病的機率超過90%。

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