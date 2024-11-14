眼鏡開倉｜眼鏡88開倉逾500款名牌眼鏡勁減　Chloé/GUCCI/Ray-Ban/Oakley低至$100起

▲ 眼鏡88名牌眼鏡開倉勁減，Chloé/GUCCI/ Ray-Ban/Oakley低至$100起。

【國際名牌眼鏡/眼鏡88/開倉清貨】眼鏡88將於新蒲崗進行開倉清貨優惠，逾60個國際名牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括Chloé、Giorgio Armani、GUCCI、Ray-Ban等，款式超過500款，優惠價低至$100起，即看下文了解開倉日期、地址。

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眼鏡88開倉｜逾60個國際名牌

眼鏡88即日起至11月24日於新蒲崗寶光商業中心進行開倉清貨優惠，逾60個國際名牌精選鏡架及太陽眼鏡。

包括999.9、agnès b.、Chloé、COACH、Emporio Armani、FERRAGAMO、Giorgio Armani、GUCCI、HUGO BOSS、JILL STUART、Kate Spade、Montblanc、Nike、Oakley、Oliver Peoples、Polaroid、Ray-Ban、Thom Browne及VEDI VERO等，款式超過500款，優惠價低至$100起。優惠產品每天補貨，售完即止。

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眼鏡88開倉｜期間限定優惠

開倉活動期間限定優惠包括：精選眼鏡配件及精品，低至$5起；$100選購韓國製可換式Polaroid運動太陽眼鏡。任何消費後即可憑電子換領券，換領精美禮品乙份（數量有限，換完即止）。

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眼鏡88開倉詳情

日期：即日起至11月24日

星期一至五：上午11:00 – 晚上7:00

星期六至日：上午10:00 – 晚上6:00

地址：新蒲崗景福街寶光商業中心20樓01室

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