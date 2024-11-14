  • 24°C
香港時間：20241114日 (四) 20:47

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

眼鏡開倉｜眼鏡88開倉逾500款名牌眼鏡勁減　Chloé/GUCCI/Ray-Ban/Oakley低至$100起

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

眼鏡88名牌眼鏡開倉勁減，Chloé/GUCCI/ Ray-Ban/Oakley低至$100起。

【國際名牌眼鏡/眼鏡88/開倉清貨】眼鏡88將於新蒲崗進行開倉清貨優惠，逾60個國際名牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括Chloé、Giorgio Armani、GUCCI、Ray-Ban等，款式超過500款，優惠價低至$100起，即看下文了解開倉日期、地址。

最新影片︰

TOPick一分鐘
親子外遊｜收納師教自製行李清單防帶漏物品 提大家1個上機注意事項

眼鏡88開倉｜逾60個國際名牌

眼鏡88即日起至11月24日於新蒲崗寶光商業中心進行開倉清貨優惠，逾60個國際名牌精選鏡架及太陽眼鏡。

包括999.9、agnès b.、Chloé、COACH、Emporio Armani、FERRAGAMO、Giorgio Armani、GUCCI、HUGO BOSS、JILL STUART、Kate Spade、Montblanc、Nike、Oakley、Oliver Peoples、Polaroid、Ray-Ban、Thom Browne及VEDI VERO等，款式超過500款，優惠價低至$100起。優惠產品每天補貨，售完即止。

點擊圖片放大
+6
+5

眼鏡88開倉｜期間限定優惠

開倉活動期間限定優惠包括：精選眼鏡配件及精品，低至$5起；$100選購韓國製可換式Polaroid運動太陽眼鏡。任何消費後即可憑電子換領券，換領精美禮品乙份（數量有限，換完即止）。

眼鏡清潔保養｜眼鏡布不能抹眼鏡？　視光師拆解真實用途2大行為極傷鏡片【附正確清潔方法】

點擊圖片放大
+13
+12

眼鏡88開倉詳情

日期：即日起至11月24日
星期一至五：上午11:00 – 晚上7:00
星期六至日：上午10:00 – 晚上6:00
地址：新蒲崗景福街寶光商業中心20樓01室

更多相關內容︰

靚媽精明眼｜日式家品店Mono Mono進駐北角　逾萬呎分3大區域貨品$9起

靚媽精明眼｜11.8深圳新超市重開轉型對抗山姆　神級改革者背景揭秘

主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園消費抽獎送機票

靚媽精明眼｜樂富廣場消費賞過百件家品低至1折　NITORI進駐玩遊戲贏取1萬元禮券

著數優惠│Alipay HK+YAS贈北上消費自動保障 每消費$1最高20倍保障額

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子自助餐｜沙田萬怡酒店自助餐優惠$111/位　任食即開生蠔/鱈場蟹腳/波士頓龍蝦
11:46 2024/11/11
親子自助餐｜沙田萬怡酒店自助餐優惠$111/位　任食即開生蠔/鱈場蟹腳/波士頓龍蝦
著數優惠︱大灣區航空宣布3種票價 統一送20kg託運+7kg手提行李
14:58 2024/11/11
著數優惠︱大灣區航空宣布3種票價 統一送20kg託運+7kg手提行李
SOGO啟德｜啟德雙子匯SOGO崇光11.15開幕　首3日「啟德祭」優惠低至3折起【附詳情】
18:12 2024/11/13
SOGO啟德｜啟德雙子匯SOGO崇光11.15開幕　首3日「啟德祭」優惠低至3折起【附詳情】
著數優惠｜Cath Kidston全新學童書包系列 消費成會員享購物禮遇
17:34 2024/10/03
著數優惠｜Cath Kidston全新學童書包系列 消費成會員享購物禮遇
萬聖節2024｜Dough Bros限定爆餡黑冬甩 凡消費抽優惠券贏免費Pizza
12:09 2024/10/17
萬聖節2024｜Dough Bros限定爆餡黑冬甩 凡消費抽優惠券贏免費Pizza
台北旅遊｜《我的英雄學院》主題限定Cafe 入手珍貴周邊消費滿額送明信片
16:37 2024/11/07
台北旅遊｜《我的英雄學院》主題限定Cafe 入手珍貴周邊消費滿額送明信片

你可能感興趣

親子自助餐｜沙田萬怡酒店自助餐優惠$111/位　任食即開生蠔/鱈場蟹腳/波士頓龍蝦
11:46 2024/11/11
親子自助餐｜沙田萬怡酒店自助餐優惠$111/位　任食即開生蠔/鱈場蟹腳/波士頓龍蝦
著數優惠︱大灣區航空宣布3種票價 統一送20kg託運+7kg手提行李
14:58 2024/11/11
著數優惠︱大灣區航空宣布3種票價 統一送20kg託運+7kg手提行李
SOGO啟德｜啟德雙子匯SOGO崇光11.15開幕　首3日「啟德祭」優惠低至3折起【附詳情】
18:12 2024/11/13
SOGO啟德｜啟德雙子匯SOGO崇光11.15開幕　首3日「啟德祭」優惠低至3折起【附詳情】
著數優惠 開倉 新蒲崗

最高瀏覽

颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】
颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
颱風桃芝︱老闆要求八號風球WFH　00後同事1理由拒帶電腦回家瀟灑放風假
颱風桃芝︱老闆要求八號風球WFH　00後同事1理由拒帶電腦回家瀟灑放風假
濕疹丨轉天氣易誘發濕疹？ 中醫師拆解坊間誤解：5種食物忌食
濕疹丨轉天氣易誘發濕疹？ 中醫師拆解坊間誤解：5種食物忌食
常識時事題2024｜重溫2024年9至11月常識時事題　免費下載練習回顧全年新聞
常識時事題2024｜重溫2024年9至11月常識時事題　免費下載練習回顧全年新聞