人力推算｜廠商會：人力短缺持續困擾工商界　促擴大輸入外勞、加強職專教育

▲ 廠商會會長盧金榮。（資料圖片）

政府今日公佈2023年的人力推算報告，廠商會指，人力短缺問題持續困擾工商界，建議當局擴大輸入外勞、採取更積極的人才引進政策，以及加強職業專才教育，以填補人力和技能缺口。

廠商會會長盧金榮指，儘管疫後香港總人口呈現恢復性增長，政府一系列搶人才的措施取得初步成效，但勞動力供應緊張的情況並沒有顯著改善，加上香港正步入老齡化社會，不少行業反映「請人難」的問題仍然嚴峻。他表示：「《報告》推算的十大人手短缺產業，不乏是推動香港高質量發展的重點行業，包括創科、航空樞紐，國際貿易以及製造業等，反映香港有迫切需要，採取更進取的輸入勞工和人才引進政策，以配合社會發展需要，鞏固競爭力。」

因應創科及製造業對人力資源的需求持續增加，盧金榮建議特區政府盡快擴大「人才清單」；例如可將「工業人才」分拆成為一個單列的類別，除了將原先隸屬於「創新科技」組別的智能製造、工業工程及ESG等人才歸入其中，還可納入工程師、技師、工匠、中試項目統籌經理、技術經濟管理，以及知識產權專才等本地亟需的實用型人才，以豐富本港的人才庫，助力香港傳統工業升級轉型及新興製造業的加快發展。

▲ 民建議人力事務發言人顏汶羽。（戴朗希攝）

人力推算｜顏汶羽盼大專院校調整學科學額配合需求

民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽認為今次的報告相當重要，特別是讓政府對日後的人力規劃建立基礎。他希望大專院校調整不同學科的學額，去配合香港勞動市場的需要。

顏汶羽今日表示，新一份報告選擇17個產業作詳細分析，有助聚焦分析人力短缺及技能缺失，日後不論輸入高優才，外勞及本地培訓都相當有用。

他希望政府盡快更新人才清單，讓大專院校及國際社會知道，香港未來缺乏哪種人才及技能，政府亦要講清楚哪種行業計劃輸入人才，哪種行業計劃用本地培訓補充人手。

在輸入外勞方面，顏汶羽希望政府可以簡化申請流程，讓有興趣輸入外勞的僱主可以用更快時間作申請。他又希望政府考慮「2+2」的續約方式，使外勞不需要在2年後就離開，僱主亦不用再次作出申請。

另外，顏汶羽又建議職業再培訓局參考今次的數據，特別在未來人力需求方面，推出更多不同課程。

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