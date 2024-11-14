瘦身秘訣︱4種血型暗藏瘦身密碼　A型血宜「靜態減肥法」、唯一「力量級」血型宜重訓多吃肉

▲ 4種血型暗藏瘦身密碼 A型血宜「靜態減肥法」、唯一「力量級」血型宜重訓多吃肉

【血型／瘦身／瑜伽／重訓／減肥飲食】減肥竟然要看血型？台灣營養師高敏敏日前引述研究指出，不同血型有各自適合的減肥法，「對症下藥」調整飲食、運動，能幫助減脂更順利！

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營養師高敏敏在Instagram專頁發文分享，根據「美國自然療法Peter J.D’Adamo醫師」研究的血型療法指出，不同血型有不同的減肥方式，主要分4種血型包括A型、B型、AB型和O型。4種不同血型的人，體質存在差別，因此飲食方式及運動都不建議一式一樣。

各血型建議瘦身指南如下：

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1. 「A型血」人士

胃酸分泌較差，不易消化脂肪含量高的肉類；但對於分解纖維、碳水的消化能力比較好。

腎上腺皮質醇分泌量較高，較容易累積壓力，因此建議比較靜態的活動、幫助放鬆平緩情緒的運動。

2. 「B型血」人士

免疫力及消化系統較好，能分解肉類和蛋白質的酵素較多。

不適宜吃過多澱粉或玉米，否則容易降低代謝能力、使血糖飆高堆積脂肪。

運動可以選擇有氧的慢跑、跳繩等，幫助預防體脂堆積。

3. 「AB型血」人士

A型和B型血的混合，因此分解食物的能力介於A型和B型之間；消化系統比較敏感，建議少吃刺激食物、太辣的食物。

可以優先選擇植物性蛋白質，取代一部分的動物性蛋白質攝取。

運動無論是動態有氧、或是靜態的瑜伽，都很適合。

4. 「O型血」人士

分解肉類蛋白質的酵素是其他血型的三倍多；也因為胃酸多，所以對肉食的消化能力極佳。

建議多吃好油及充足蔬果，減少精緻澱粉攝取，避免心血管疾病。

消化乳製品和豆類的能力較弱，建議適量攝取即可。

運動可交替安排靜態或動態

最後，高敏敏提醒大家，無論是哪種血型，都忌諱一昧的節食，使肌肉量流失；最重要持之以恆。

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內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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