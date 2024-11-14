  • 24°C
香港時間：20241114日 (四) 19:08

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瘦身秘訣︱4種血型暗藏瘦身密碼　A型血宜「靜態減肥法」、唯一「力量級」血型宜重訓多吃肉

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

4種血型暗藏瘦身密碼　A型血宜「靜態減肥法」、唯一「力量級」血型宜重訓多吃肉

【血型／瘦身／瑜伽／重訓／減肥飲食】減肥竟然要看血型？台灣營養師高敏敏日前引述研究指出，不同血型有各自適合的減肥法，「對症下藥」調整飲食、運動，能幫助減脂更順利！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士

營養師高敏敏在Instagram專頁發文分享，根據「美國自然療法Peter J.D’Adamo醫師」研究的血型療法指出，不同血型有不同的減肥方式，主要分4種血型包括A型、B型、AB型和O型。4種不同血型的人，體質存在差別，因此飲食方式及運動都不建議一式一樣。

各血型建議瘦身指南如下：

點擊圖片放大
+4
+3

1. 「A型血」人士

  • 胃酸分泌較差，不易消化脂肪含量高的肉類；但對於分解纖維、碳水的消化能力比較好。
  • 腎上腺皮質醇分泌量較高，較容易累積壓力，因此建議比較靜態的活動、幫助放鬆平緩情緒的運動。

2. 「B型血」人士

  • 免疫力及消化系統較好，能分解肉類和蛋白質的酵素較多。
  • 不適宜吃過多澱粉或玉米，否則容易降低代謝能力、使血糖飆高堆積脂肪。
  • 運動可以選擇有氧的慢跑、跳繩等，幫助預防體脂堆積。

3. 「AB型血」人士

  • A型和B型血的混合，因此分解食物的能力介於A型和B型之間；消化系統比較敏感，建議少吃刺激食物、太辣的食物。
  • 可以優先選擇植物性蛋白質，取代一部分的動物性蛋白質攝取。
  • 運動無論是動態有氧、或是靜態的瑜伽，都很適合。

4. 「O型血」人士

  • 分解肉類蛋白質的酵素是其他血型的三倍多；也因為胃酸多，所以對肉食的消化能力極佳。
  • 建議多吃好油及充足蔬果，減少精緻澱粉攝取，避免心血管疾病。
  • 消化乳製品和豆類的能力較弱，建議適量攝取即可。
  • 運動可交替安排靜態或動態

最後，高敏敏提醒大家，無論是哪種血型，都忌諱一昧的節食，使肌肉量流失；最重要持之以恆。

——

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

減肥大作戰｜減肥經常失敗？　醫生揭6大瘦身陷阱：低脂飲食都上榜
19:24 2024/09/04
減肥大作戰｜減肥經常失敗？　醫生揭6大瘦身陷阱：低脂飲食都上榜
癌症殺手｜血液密碼決定罹癌風險　A型血最易生病1類血型易胃潰瘍患食道癌
13:49 2024/08/30
癌症殺手｜血液密碼決定罹癌風險　A型血最易生病1類血型易胃潰瘍患食道癌
夏日驅蚊｜醫生揭8種「蚊選之人」　1種血型最吸蚊【附4招防蚊叮】
16:36 2024/06/25
夏日驅蚊｜醫生揭8種「蚊選之人」　1種血型最吸蚊【附4招防蚊叮】

你可能感興趣

減肥大作戰｜減肥經常失敗？　醫生揭6大瘦身陷阱：低脂飲食都上榜
19:24 2024/09/04
減肥大作戰｜減肥經常失敗？　醫生揭6大瘦身陷阱：低脂飲食都上榜
癌症殺手｜血液密碼決定罹癌風險　A型血最易生病1類血型易胃潰瘍患食道癌
13:49 2024/08/30
癌症殺手｜血液密碼決定罹癌風險　A型血最易生病1類血型易胃潰瘍患食道癌
夏日驅蚊｜醫生揭8種「蚊選之人」　1種血型最吸蚊【附4招防蚊叮】
16:36 2024/06/25
夏日驅蚊｜醫生揭8種「蚊選之人」　1種血型最吸蚊【附4招防蚊叮】
減肥 健康問題 網絡熱話 養生 瑜伽 運動 蛋白質 蔬果

最高瀏覽

颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】
颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
颱風桃芝︱老闆要求八號風球WFH　00後同事1理由拒帶電腦回家瀟灑放風假
颱風桃芝︱老闆要求八號風球WFH　00後同事1理由拒帶電腦回家瀟灑放風假
濕疹丨轉天氣易誘發濕疹？ 中醫師拆解坊間誤解：5種食物忌食
濕疹丨轉天氣易誘發濕疹？ 中醫師拆解坊間誤解：5種食物忌食
常識時事題2024｜重溫2024年9至11月常識時事題　免費下載練習回顧全年新聞
常識時事題2024｜重溫2024年9至11月常識時事題　免費下載練習回顧全年新聞