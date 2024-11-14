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施政報告2024｜陳茂波：將吸引大宗商品貿易企業在港設立總部　研增落戶誘因

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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財政司司長陳茂波。（彭大偉攝）

立法會今日繼續進行施政報告致謝議案辯論，財政司司長陳茂波指，政府將吸引更多大宗商品貿易企業在港設立總部或區域分部，逐步把核心的市場和貿易構建起來，同時會研究相關配套，加大相關企業落戶香港的誘因。

陳茂波：美國大選令市場對政策憧憬有所降溫

陳茂波今日在立法會表示，自美國在9月中減息後，香港住宅物業市場重拾動力，樓價逐漸回穩，市場交投回暖，隨著美國下調利率和內地推出支持經濟政策，股市氣氛改善，交投轉趨活躍，但近日美國總統大選結果，為全球政經局勢增添不確定性，令市場對政策憧憬有所降溫。

對於未來的經濟情況，陳茂波指，內地推出一系列提振經濟措施，將會為香港經濟提供支持，預期香港經濟今年餘下時間將保持增長動力，全年經濟增長預計會在原本預測區間靠近下限水平，至於明年經濟增長和通脹預測，當局正在密切評估市場情況，會在明年2月《財政預算案》中公布。

他又提到，近期出訪歐美和中東等地，許多當地的企業表達了在香港設點的濃厚興趣，計劃以香港作為據點開拓內地以至亞洲市場，亦有不少機構表達了熱切的合作意願，希望更快落實與香港的合作。

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