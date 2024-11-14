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虐待兒童｜防虐兒會接185宗疑虐兒個案　專業人士舉報按年增逾1.2倍

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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防止虐待兒童會「忘憂草」計劃。(梁薾心攝）

本港近年發生多宗虐兒案，防止虐待兒童會今日（14日）公布，2023/24年度接獲1,059宗熱綫舉報及諮詢，其中185宗為懷疑虐兒個案，共涉215名兒童及211名施虐者；專業人士舉報及查詢按年增逾1.2倍。

防止虐待兒童會上年度接獲185宗懷疑虐待兒童個案舉報，110宗為身體虐待，佔60%，按年增4個百分點；其次疏忽照顧有24宗，佔13%，按年增5個百分點；多種虐待則有22宗，佔12%，按年增1個百分點；心理虐待和性侵也分別有18宗及11宗，按年減13宗及5宗。

懷疑個案涉215名兒童，其中6至8歲兒童佔最多，共43人；3至5歲和9至11歲也分別有41和37人。懷疑施虐者則共211人，7成為家庭成員，其中母親佔最多共67人。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指，隨著嚴重虐兒個案被披露，以及《強制舉報虐待兒童條例》刊憲並將於2026年1月20日生效，來自專業人士的舉報及諮詢有183宗，按年增逾1.2倍；公眾或鄰居有176宗；694宗則為家庭成員。她相信隨着專業人士對虐兒事件的警覺性提高，由他們作出的舉報將愈來愈多。

被問到為何上年度接獲舉報個案及懷疑虐兒個案，均較2022/23年度微跌，她形容數字高高低低屬正常，但料隨着《強制舉報虐待兒童條例》生效臨近，舉報數字將持續上升，本年度首半年錄得數字亦已超越上年度同期。

她又提到，涉心理虐待和性侵個案數字按年下跌，料因有關情況較難辨識，強調數字偏低不代表情況不嚴重，心理虐待影響深遠，包括使兒童自尊受損、有社交障礙、發展遲緩等；性侵者透過智能電話或互聯網誘識兒童，並繼而侵犯的個案亦愈來愈多，據社署資料，16歲或以下侵犯者更呈升勢。

黃翠玲建議政府在《強制舉報虐待兒童條例》18個月過渡期內，備妥舉報者指南、相關專業人士培訓等支援配套；亦建議考慮法改會建議定立「沒有保護罪」、檢討《侵害人身罪條例》（第212章）第27條的最高刑罰等。

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記者：梁薾心

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