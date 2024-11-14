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大學排名｜科大畢業生就業能力排名躍升至全球第24位　續列全港最高

社會

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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科大。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今日（14日）公布全球大學畢業生就業能力排名2025，本港續有4間大學上榜，科大及中大排名均上升，其中科大排名最高，按年升5位指第24位，而理大則按年跌2位，至第133位。THE指，本港大學正恢復疫情前的勢頭。

THE最新公布的全球大學畢業生就業能力排名，是由法國人力資源諮詢公司Emerging編制，上榜的250間大學分別來自42個國家及地區，結果由各地進行全球招聘的機構僱主投票得出，涉近129,126次投票。

排名首三甲的大學均來自美國，依次為麻省理工學院、加州理工學院、及史丹福大學。而亞洲排名最高的大學依舊為日本東京大學，排第8位，按年跌一位，其次就是保持第9位的新加坡國立大學。至於內地排名最高的大學就繼續為北京大學，排名按年3位指第11。

本港4所上榜大學，科大的排名仍然最高，亦躍升5位指第24位，港大排名維持第43位，中大就升兩位至第90位，不過去年理大就由去年的131位跌兩位至133位。

THE指，逾4成半僱主強調僱員學習及適應新科技和趨勢的能力，亦重視溝通和團隊合作等技能，指有關技能在現在的工作場所至關重要；又指在亞洲，內地、印度和香港表現出色，形容香港正恢復疫情前的勢頭。

科大指，排名反映該校畢業生極具競爭力，科大與全球超過240間夥伴包括安永及Microsoft等大型企業合作，透過交流和實習加強學生的全球經驗，目前每學年約有1,100人前往內地或海外交流，佔一屆本科生逾4成；將繼續努力，在教學產研各方面不斷求進。

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