急性會厭炎｜30歲男子喉嚨痛急症室求醫　堅持離院20分鐘後腦死變植物人

【腦癌／癌症／腫瘤】身體出現異常不可忽視！台灣一名30歲男子突然喉嚨痛求醫，醫生見他口水難以吞嚥，確診他患上「急性會厭炎」建議插喉治療，惟病人堅持出院，結果20分鐘後便倒臥於醫院停車場，發現時已心跳停頓，經搶救後不幸變植物人。

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台灣急診科醫生柯世祐日前於當地健康節目《醫師好辣》分享上述病例，指該名男子求診時稱喉嚨痛，但說話時已明顯「口水已經吞不下去」，因此診斷為「急性會厭炎」。柯醫生解釋，會厭是人體吃東西時會蓋住氣管防嗆到的部位，病人會厭受感染可能會令患處腫起、堵住呼吸道，此時應及早進行抗生素治療，倘若病情進展太快，則需要提早插喉預防會厭阻塞，導致無法呼吸。

急性會厭炎｜病人拒留院後倒臥停車場 搶救後慘變植物人

惟男子經治療後便堅持要離開醫院，表示需要到銀行辦事，即使醫生努力勸說可能會有生命危險，仍然堅持要離開。結果隔20幾分鐘後，該名男子便被人發現倒臥於醫院地下2樓停車場，不知昏迷多久，但送上醫院急救時已斷氣，雖然事後經插喉搶救後有恢復心跳，但因腦部受損，則沒再有醒來過。

會厭炎病因｜兒童與成人會厭炎症狀大不同

根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）資料，會厭炎主要有9大病因，包括：

感染流感嗜血杆菌（Hib）

感染肺炎鏈球菌

感染鏈球菌A、B 和C

感染金黃葡萄球菌

飲用高溫飲品令喉嚨灼傷

誤吞化學物質

吞下異物

吸食毒品

吸食電子煙

兒童與成人會厭炎症狀並不相同，成人會厭炎可在幾天內出現症狀，可能包括：

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兒童可在數小時內出現症狀，可能包括：

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資料來源：醫師好辣

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