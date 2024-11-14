反恐首案｜吳智鴻、黃振強分別判囚23年10個月及13年半　官斥惡毒心腸令人咋舌

▲ 7名罪成被告被判囚5年10個月至23年10個月不等。（資料圖片）

「屠龍小隊」和無名組織等涉策劃在2019年民陣遊行放炸彈殺警，共14人被檢控，其中7人今日（14日）在高等法院接受判刑，被指為主腦的吳智鴻及黃振強，分別判囚23年10個月和13年半，是本港首宗反恐案判刑。

7名罪成被告為賴振邦（33歲）、黃振強（26歲）、吳智鴻（28歲）、彭軍壕（38歲）、蘇緯軒（23歲）、蔡凱明（25歲）及陳玉龍（32歲），判囚5年10個月至23年10個月不等。

法官判刑時指，本案為律政司首次引用聯合國反恐條例作出起訴，沒有量刑指引及先例，並提及本案計劃殺警及差不多成事，較葉繼歡案及光城者案嚴重。

官批評主腦吳智鴻為滿足其政治目的而顛覆港府，企圖濫殺維持秩序的警員，更在炸彈中加入金屬釘，「惡毒心腸令人咋舌及震驚。」又指吳負責招兵買馬，經他人取得槍械，且安排測試及製作炸彈，雖然其家人均對他有正面評價，但他犯案時已非他家人熟悉的人。

官亦認為吳認罪並非真心悔過，就《反恐條例》下「串謀犯對訂明標的之爆炸」及「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，共判囚23年10個月，屬刑期最高。

至於自稱「屠龍」隊長的黃振強，官指黃在2019年社運期間大肆破壞，吳智鴻看準「屠龍小隊」的勇武行為，拉攏他加入本案計劃。而黃的計劃經周詳部署，「惡毒程度非筆墨可形容。」

但官接納黃並非主腦，沒有處理槍械，考慮他認罪和任從犯證人給予減刑，就《反恐條例》下「串謀犯對訂明標的之爆炸」和「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，共判囚13年半。

被告（現時年齡） 控罪 判囚 「無名小隊」隊長吳智鴻（28歲） 承認串謀犯對訂明標的之爆炸、意圖危害生命而管有槍械及彈藥 23年10個月 「屠龍小隊」隊長黃振強（26歲） 承認串謀犯對訂明標的之爆炸、串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為 13年6個月 槍手蘇緯軒（23歲） 承認串謀謀殺、意圖危害生命而管有槍械及彈藥、使用槍械或彈藥意圖拒捕 12年 「3C維修工作室」店主賴振邦（33歲） 串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸罪罪成 10年10個月 「無名小隊」隊員彭軍壕（38歲） 承認串謀犯對訂明標的之爆炸罪 10年 負責收取抵港槍彈的陳玉龍（32歲） 承認串謀無牌管有槍械及彈藥、無牌管有槍械及彈藥 9年 協助製造炸彈的蔡凱明（25歲） 承認協助及教唆製造爆炸品罪 5年10個月

警務處國家安全處總警司李桂華稱，形容各被告喪心病狂亦不為過。本案是反修例風波中判刑最重，認為有阻嚇作用，警方會研究判詞，考慮是否就個別判刑提出覆核。

特區政府發言人稱，香港是法治之地，有法必依，違法必究，犯法的人必會為所做的惡行付上法律代價。律政司會詳細研究法庭的判刑理由，考慮是否向上訴法庭就刑罰提出覆核申請。

法官︰張慧玲；案件編號︰HCCC164、165/2022；HCCC255、256/2023

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