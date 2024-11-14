著數優惠｜yuu宣布Starbucks加盟 消費使1蚊賺1分兼換咖啡

咖啡控請注意！全球知名精品咖啡及烘焙品牌Starbucks正式加盟yuu，為yuu會員提供更全面的餐飲及生活品味選擇！

即日起yuu會員在Starbucks消費「使1蚊賺1分」，用恒生enJoy卡消費更可賺高達4倍積分，更可用yuu積分兌換獎賞。

如yuu會員經Starbucks香港應用程式或網站於Starbucks® Rewards賬戶綁定yuu賬戶，更可同時賺取yuu積分兼儲Starbucks星星，盡賺雙重著數。

yuu現更推出限時優惠，除首次於Starbucks消費可賺10倍積分，更可用相等於原價6折的yuu積分兌換Starbucks指定中杯裝手調飲品，讓yuu一同「與你賞入啡啡」

為慶祝是次合作，即日起至2025年2月28日，yuu會員於Starbucks首次消費，即可賺取10倍yuu積分；另外可憑4,800積分兌換Starbucks指定中杯裝手調飲品一杯，及以480積分將Starbucks含奶類飲品升級轉用燕麥奶/椰子奶，或額外添加一份特濃咖啡，折算後相等於6折優惠！每位會員可享用每個優惠一次。

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