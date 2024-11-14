麻疹｜城大女學生染麻疹　傳染期曾到校園上課、居馬鞍山宿舍

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衞生防護中心今日（14日）宣布，正調查一宗麻疹個案，一名22歲城大女學生上周五（8日）起出現發燒、流鼻水和結膜炎，兩日後出疹，前日（12日）向大學的診所求醫，或轉介指明愛醫院急症室，同日入院接受隔離治療，經化驗後發現其呼吸道樣本對麻疹核酸檢測呈陽性反應，病人經診治後情況穩定，目前仍然留院。



中心指，根據病人提供的資料，她為香港城市大學學生，於外地出生，不確定曾否在原居國家接種麻疹疫苗，潛伏期大部分時間都在本港；傳染期內居於城大位於馬鞍山的宿舍，並曾在九龍塘校園出席課堂。中心正就個案在傳染期內曾到訪的地點和接觸人士進行追蹤，所有接觸者至今均沒有出現病徵。中心的調查仍然繼續。

中心提到，已為接觸者提供合適健康和醫學監察建議，並會為對麻疹未有免疫力的接觸者提供暴露後預防性疫苗接種，亦已於今晚為該大學及宿舍的相關師生舉辦線上健康講座，提醒有關麻疹的注意事項及須採取的預防措施。同時會設立熱線（2125 2670）供相關師生查詢，熱線由明日（15日）至21日運作。

中心重申接種麻疹疫苗為預防麻疹的最有效方法，提醒麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為七至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

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