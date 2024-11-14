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電子廢物｜調查揭本港年棄近150萬件小家電　團體倡設復修中心

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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有調查發現，港人年均廢棄近150萬件小家電。（復修號提供）

全球電子廢棄物數量飆升，慈善環保團體「復修號」調查發現，港人年均廢棄近150萬件小家電，其中約79萬件被直接棄置，對生態環境造成影響。團體建議政府資助開設復修中心等。

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「復修號」在今年7至9月期間，於全港18區街頭訪問1,002名18歲或以上人士，結果發現，於過去3年，本港平均每個家庭住戶購買2.5件小家電，並廢棄1.8件小家電，如風扇、電風筒、微波爐等。若以香港有250萬家庭住戶推算，港人年均購買逾210萬件，同時廢棄近150萬件小型家電。

被問及如何處置廢棄的小家電時，逾54%受訪者指出會直接棄掉，即約79萬件廢棄小家電被直接棄置；僅27%指會安排回收；18%則轉贈或轉售他人。

電風扇居最易壞小家電榜首

至於為何及不選擇維修小家電，40%受訪者認為復修費用貴，其次分別34%稱復修浪費時間和缺乏復修知識；31%則指不知道哪裏有維修服務；30%已過保養期；25%保養程序繁複；21%就說小型家電過舊，不認為可成功維修。另70%受訪者指出風扇最易壞，其次是電風筒（61%）及電熱水煲 （54%）。

調查又發現，雖然近87%受訪者知道電子廢物危害健康，惟僅48%人得悉政府回收及處理電子廢物的有關政策措施，僅10%認為政策對小家電回收及減少電子資源浪費的支援足夠。

復修號助理項目發展經理馮貝兒指，聯合國清楚指出，缺乏復修選擇是導致電子廢棄物問題日益嚴重主因之一，但本港現時仍有不同窒礙推行復修的結構性因素，如成本過高等，令市民對以復修代替購買卻步。

團體建議政府盡快為引入「復修權」展開研究和業界諮詢、資助開設社區復修電器中心和復修技能課程等。

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