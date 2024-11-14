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禽流感｜米埔自然護理區再有樣本驗出H5N1　漁護署：密切監察情況

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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米埔自然護理區再有樣本驗出H5N1高致病性禽流感病毒。（資料圖片）

米埔自然護理區再有樣本驗出H5N1高致病性禽流感病毒。漁護署發言人今日（14日）表示，繼上周公布一個從米埔自然護理區收集的環境樣本驗出H5N1，昨（13日）接獲香港大學通知，從護理區收集的一隻雀鳥屍體樣本及另一環境樣本同樣驗出H5N1。

發言人指，港大公共衞生學院研究團隊定期進入護理區收集樣本，並與漁護署合作監測禽流感。研究團隊本月6日收集的一個赤頸鴨屍體樣本及再多一個環境樣本，確認驗出帶有H5N1病毒。

負責管理護理區的世界自然基金會香港分會，已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施。護理區入口亦設消毒藥水地墊，供到訪人士消毒鞋底。此外，漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區内張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

發言人稱，收集有關樣本的地點3公里範圍內沒有雞場，署方已加強禽流感的監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場的情況，並不時提醒家禽農戶、雀鳥店主及禽鳥展覽牌照持有人，採取適當措施預防禽流感。

發言人呼籲市民，應避免接觸野生雀鳥及活家禽及其糞便，並應在接觸禽鳥後徹底洗手。如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823通知漁護署跟進。

食環署會持續監察活家禽零售店鋪，並提醒店鋪經營人士注意衞生。衞生署則會續推行公眾健康教育，提醒市民注意個人和環境衞生，以預防禽流感。

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