人工智能｜政府料1至2成人力被AI取代　孫玉菡：屬爆炸性發展 【附各行業影響】

人工智能發展迅速，港府最新人力推算報告估計，人工智能(AI)、以及自動化，會令人力需求減少10%至20%。不過計及改變下，2028年本港仍尚欠缺18萬名勞動力。【即睇高需求職業】

勞工及福利局局長孫玉菡表示，今次調查報告特意諮詢1千名業界人士，包括各個界別，預估人工智能下，人力需求減少一至兩成，僱員再培訓局或需要展開更多相關課程。「佢哋出去傾，好多行業講到AI這一點，唔係話市民需要是AI專家，而是需要識用，可能好簡單、用幾個小時，就幫到於行業中找尋新地位。」

難預測發展程度 明年中期報告檢視

孫玉菡表示，僱員再培訓局或需要展開更多相關課程。他續指，AI發展並非直線性、而是可以爆炸性，因此較難預測發展程度，「我哋都唔知道會變成點」，指於2025年中期報告會再檢視變化。

他指，人始終有人力的需要，AI的作用只是令工種賦能，認為會有很多新工種出現，「大家想返轉頭，當初用電腦大家都好擔心，但其實都要有人的工種，例如數碼營銷等等。」

報告亦引述，國際貨幣基金組織研究，預料全球4成的工種將會受AI影響。按報告所述，當局認為，廚師、教師、消防員、創意專業、以及行政人員，於短至中期當中，較難被AI取代。

短至中期內較難被科技取代行業 廚師及烹飪專家

創意專業人員

教育工作者及教師

緊急應變人員 （如消防員及警察）

行政人員和經理 （領導崗位）

醫療專業人員

創新科技專家

個人服務專業人員 （如髮型師及美容師等）

熟練技術人員

政府報告表示，年輕一代或更容易獲得新工作機會，但經驗豐富、較年長的員工在適應方面可能面對較大壓力。為應對這些挑戰，政府及各界須加強部署，推動再培訓及技能提升計劃。這些措施對於裝備勞動力，以便他們在科技主導的環境中持續發揮所長，並確保本港勞動力在全球競爭中 保持優勢至為重要。長遠而言，也須考慮把數碼知識培育融入基礎教育，裝備新生代更好地適應職場需求的演進。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】