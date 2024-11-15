  • 24°C
香港時間：20241115日 (五) 06:15

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

來論｜張李佳蕙：善用機場優勢　抓握發展機遇

政治

發布時間： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

機管局署理行政總裁張李佳蕙。（資料圖片）

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍於 11 月 7 日在深圳主持了「2024 年香港工商界人士座談會」。夏主任於會上鼓勵企業界探索新產業、發揮社會責任，提升香港國際形象。本人有幸參與座談會，並於席間分享了香港國際機場如何善用香港的優勢，在業務上尋求突破。

不斷創新 務求突破

香港國際機場是全球最繁忙的國際航空樞紐之一， 2018/19年客運量7300多萬，年貨運量達500萬噸，貨運自2010年至今，13次高踞為全球最繁忙貨運機場。

疫情後機場在客運業務上穩步復蘇，而同時我們已突破了原來的運作模式。以前吸引旅客的工作是由航空公司及旅遊業界去推動，疫情後香港國際機場主動出擊，去年在全球主要市場積極宣傳，出資送贈50萬張機票，通過新聞發佈、路演及社交媒體，在各地發放香港歡迎旅客的消息。據統計分析，送贈機票的信息在全球包括内地等80多個市場、以50多種語言，在傳統新聞媒體及社交媒體上傳開，接觸到近30億人。

這些工作把我們推上了新的舞臺，擔當「香港推廣大使」的新角色。此外，機管局積極與特區政府合作推動簽訂更多航空協議，開發更多新航綫、新市場。

「機場城市」

「機場城市」的發展，也代表著我們自覺擔當的新角色，在追求量的發展的同時，也尋求質的突破。除了做強基本的機場功能服務，力爭將機場發展成為區域性的地標，吸引旅客，為經濟做出更大貢獻。這就是「機場城市」發展理念。

香港有獨特的優勢，其中首要是「一國兩制」的實踐所賦予香港的獨特地位和優勢，加上低稅、自由貿易、成熟的市場經濟，國際化，廣濶的航空網絡等基本因素。關鍵是我們必須把握好優勢，發展出差異化的服務及產品。

今年特首施政報告提及「機場城市」將擴大規模。在過去幾年發展的11SKIES、擴建私人商務機基地等基礎上，增加新項目，包括亞洲博覽館二期的全港最大型室内流行文化表演場地；新建藝術品倉庫及國際商業藝術廊總匯；機場附近水域的遊艇停泊及俱樂部；鮮活食品市場等。這些都是力求充分利用機場的優越位置及香港自由貿易、低稅等獨特優勢，吸引不同旅客到訪，包括高端客戶。

以藝術品倉庫及交易項目爲例，香港現已是國際上第二大的一手藝術品交易市場，僅次於紐約，對倉儲及交易等服務需求殷切，而且還有很大潛力繼續增長，有空間招攬更多國際藝術廊在香港開業，善用機場保安特點及低稅優勢，吸引更多投資者使用香港做交易及倉儲，力爭使香港成為世界第一。

此外，善用機場保安及低稅優勢的計劃還有黃金存儲設施，計劃將現有150公噸的容量短期內增至200公噸，並配合市場需求，逐步增至最高1000公噸。

爲了面向廣闊的客戶群，我們亦正規劃水上康樂設施、海濱長廊、度假酒店和特色餐廳等項目。

「機場城市」發展必需有相應的交通配套。我們領先全球機場的無人駕駛系統，將繼續發展，把機場城市與港珠澳大橋香港口岸以及東涌聯繫起來。

大灣區緊密合作

「機場城市」必須充分利用我們緊密聯繫大灣區的優勢。

我們現在已經有跨境快船及陸路交通服務，讓整個大灣區的旅客可以方便快捷地前來香港機場飛往世界各地。

去年我們與珠海機場合作推出「經珠港飛」服務，旅客從沒有國際口岸的内陸城市，可先飛到珠海，然後通過港珠澳大橋直達我們的禁區登機。有了這創新模式，全國旅客都可以使用香港國際機場出行。

貨運方面，我們在東莞發展的香港國際機場東莞空港中心，以創新模式為業界節省貨運成本及時間，推動大灣區融合發展，並鞏固我們作爲整個大灣區的國際空運樞紐的地位。

善用優勢服務經濟發展

三跑道系統今年年底如期開通，我們將具備每年服務1億2千萬人次的客運量，及1千萬公噸空運貨物的能力，繼續成爲全球最大及最重要的航空樞紐之一。有了新增的容量，我們將繼續積極配合國家「一帶一路」戰略，積極建立更龐大的航空網絡。

在國家和特區政府的支持下，我們合力打造的國際航空樞紐，獲得全球航空業界廣泛的認可與讚譽，是國家的重要資產。我們將在這基礎上，繼往開來，充份發揮香港一國兩制，背靠祖國的獨特優勢，更好地服務經濟發展。

作者：機管局署理行政總裁 張李佳蕙

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

機場送禮物｜香港機場免費派充電線+sim卡收納盒　簡單2步即可領取【附日期位置】
14:48 2024/11/12
機場送禮物｜香港機場免費派充電線+sim卡收納盒　簡單2步即可領取【附日期位置】
機場三跑｜三跑系統啟用在即保安局靈活調配人手　周日賽事最新允許帶有繩帽入場
17:30 2024/11/13
機場三跑｜三跑系統啟用在即保安局靈活調配人手　周日賽事最新允許帶有繩帽入場
機場三跑｜運輸局：三跑系統準備就緒　林世雄作最後視察
18:10 2024/11/13
機場三跑｜運輸局：三跑系統準備就緒　林世雄作最後視察

你可能感興趣

機場送禮物｜香港機場免費派充電線+sim卡收納盒　簡單2步即可領取【附日期位置】
14:48 2024/11/12
機場送禮物｜香港機場免費派充電線+sim卡收納盒　簡單2步即可領取【附日期位置】
機場三跑｜三跑系統啟用在即保安局靈活調配人手　周日賽事最新允許帶有繩帽入場
17:30 2024/11/13
機場三跑｜三跑系統啟用在即保安局靈活調配人手　周日賽事最新允許帶有繩帽入場
機場三跑｜運輸局：三跑系統準備就緒　林世雄作最後視察
18:10 2024/11/13
機場三跑｜運輸局：三跑系統準備就緒　林世雄作最後視察
行政 貿易 交通 紐約 深圳 港珠澳大橋 施政報告 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史
癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史
颱風桃芝︱老闆要求八號風球WFH　00後同事1理由拒帶電腦回家瀟灑放風假
颱風桃芝︱老闆要求八號風球WFH　00後同事1理由拒帶電腦回家瀟灑放風假
急症室最長等候時間（11月15日 時間00:05）
急症室最長等候時間（11月15日 時間00:05）