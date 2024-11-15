來論｜張李佳蕙：善用機場優勢　抓握發展機遇

▲ 機管局署理行政總裁張李佳蕙。（資料圖片）

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍於 11 月 7 日在深圳主持了「2024 年香港工商界人士座談會」。夏主任於會上鼓勵企業界探索新產業、發揮社會責任，提升香港國際形象。本人有幸參與座談會，並於席間分享了香港國際機場如何善用香港的優勢，在業務上尋求突破。

不斷創新 務求突破

香港國際機場是全球最繁忙的國際航空樞紐之一， 2018/19年客運量7300多萬，年貨運量達500萬噸，貨運自2010年至今，13次高踞為全球最繁忙貨運機場。

疫情後機場在客運業務上穩步復蘇，而同時我們已突破了原來的運作模式。以前吸引旅客的工作是由航空公司及旅遊業界去推動，疫情後香港國際機場主動出擊，去年在全球主要市場積極宣傳，出資送贈50萬張機票，通過新聞發佈、路演及社交媒體，在各地發放香港歡迎旅客的消息。據統計分析，送贈機票的信息在全球包括内地等80多個市場、以50多種語言，在傳統新聞媒體及社交媒體上傳開，接觸到近30億人。

這些工作把我們推上了新的舞臺，擔當「香港推廣大使」的新角色。此外，機管局積極與特區政府合作推動簽訂更多航空協議，開發更多新航綫、新市場。

「機場城市」

「機場城市」的發展，也代表著我們自覺擔當的新角色，在追求量的發展的同時，也尋求質的突破。除了做強基本的機場功能服務，力爭將機場發展成為區域性的地標，吸引旅客，為經濟做出更大貢獻。這就是「機場城市」發展理念。



香港有獨特的優勢，其中首要是「一國兩制」的實踐所賦予香港的獨特地位和優勢，加上低稅、自由貿易、成熟的市場經濟，國際化，廣濶的航空網絡等基本因素。關鍵是我們必須把握好優勢，發展出差異化的服務及產品。

今年特首施政報告提及「機場城市」將擴大規模。在過去幾年發展的11SKIES、擴建私人商務機基地等基礎上，增加新項目，包括亞洲博覽館二期的全港最大型室内流行文化表演場地；新建藝術品倉庫及國際商業藝術廊總匯；機場附近水域的遊艇停泊及俱樂部；鮮活食品市場等。這些都是力求充分利用機場的優越位置及香港自由貿易、低稅等獨特優勢，吸引不同旅客到訪，包括高端客戶。

以藝術品倉庫及交易項目爲例，香港現已是國際上第二大的一手藝術品交易市場，僅次於紐約，對倉儲及交易等服務需求殷切，而且還有很大潛力繼續增長，有空間招攬更多國際藝術廊在香港開業，善用機場保安特點及低稅優勢，吸引更多投資者使用香港做交易及倉儲，力爭使香港成為世界第一。

此外，善用機場保安及低稅優勢的計劃還有黃金存儲設施，計劃將現有150公噸的容量短期內增至200公噸，並配合市場需求，逐步增至最高1000公噸。

爲了面向廣闊的客戶群，我們亦正規劃水上康樂設施、海濱長廊、度假酒店和特色餐廳等項目。

「機場城市」發展必需有相應的交通配套。我們領先全球機場的無人駕駛系統，將繼續發展，把機場城市與港珠澳大橋香港口岸以及東涌聯繫起來。

大灣區緊密合作

「機場城市」必須充分利用我們緊密聯繫大灣區的優勢。

我們現在已經有跨境快船及陸路交通服務，讓整個大灣區的旅客可以方便快捷地前來香港機場飛往世界各地。

去年我們與珠海機場合作推出「經珠港飛」服務，旅客從沒有國際口岸的内陸城市，可先飛到珠海，然後通過港珠澳大橋直達我們的禁區登機。有了這創新模式，全國旅客都可以使用香港國際機場出行。

貨運方面，我們在東莞發展的香港國際機場東莞空港中心，以創新模式為業界節省貨運成本及時間，推動大灣區融合發展，並鞏固我們作爲整個大灣區的國際空運樞紐的地位。

善用優勢服務經濟發展

三跑道系統今年年底如期開通，我們將具備每年服務1億2千萬人次的客運量，及1千萬公噸空運貨物的能力，繼續成爲全球最大及最重要的航空樞紐之一。有了新增的容量，我們將繼續積極配合國家「一帶一路」戰略，積極建立更龐大的航空網絡。

在國家和特區政府的支持下，我們合力打造的國際航空樞紐，獲得全球航空業界廣泛的認可與讚譽，是國家的重要資產。我們將在這基礎上，繼往開來，充份發揮香港一國兩制，背靠祖國的獨特優勢，更好地服務經濟發展。

作者：機管局署理行政總裁 張李佳蕙

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