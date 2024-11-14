工商界座談會｜「港澳平」揭29個工商界代表實際行動　期待會愈來愈多

▲ 國務院港澳辦今日刊發署名「港澳平」的評論文章，題為《弘揚愛國愛港光榮傳統 以更有力實際行動建設香港貢獻國家》。（港澳辦圖片）

港澳辦上周五在深圳召開香港工商界座談會，29位工商界代表出席。港澳辦今日刊發署名「港澳平」的評論文章，透露工商界在會上提及的「實際行動」，形容是「已經並將繼續採取」。

以港為家、倚港興業，探索新產業新業態，培育經濟成長新動能方面，「港澳平」表示︰

有的在疫情期間仍投入數百億港元加強香港核心區域發展； 有的全力加快並擴大「機場城市」建設； 有的計劃在維港打造香港文旅新地標； 有的想辦法配合特區政府推動盛事經濟； 有的利用科技手段優化港口作業流程，促進高端航運業發展； 有的把內地和已開發國家成熟的產學研模式引進香港，推動香港創科產業發展； 有的搭建平台管道，吸引世界頂尖科技專家進駐香港； 有的挺進人工智慧、生命健康科技、先進材料、新能源等新興產業賽道； 有的提供發展新質生產力相關培訓，促進香港傳統產業轉型升級。

堅守企業社會責任，支持港府增進民生福祉，落實長遠規劃，拓展發展新空間方面，「港澳平」表示︰

有的積極提供資源，與地區組織合作發展簡約公屋、過渡性房屋和社區客廳，並將打造青年版本的社區客廳，支持青年成長； 有的在金融業務方面推出針對性產品並加快審批流程，幫助中小企業解決融資問題； 有的加速與特區政府達成換地協議，將荒廢農地轉換為發展用地，並主動提供公共設施，協助北部都會區發展； 有的根據特區政府對河套深港科技創新合作區的規劃，帶頭建設中試轉化基地。

至於主動對接對接國家戰略方面，「港澳平」指︰有的推動成立粵港澳國際合作示範區，先試大灣區融合發展新模式；

有的組織大灣區星級品牌企業獎評選，加強大灣區企業之間的連結； 有的建立「引進、走出去」雙向平台，協助內陸各省市招商引資拓展網路； 有的推動內地與香港職業資格互認，支持香港生產性服務業與內地活躍的創新生態深度融合； 有的商會組織與數十個國家和地區商會簽署合作備忘錄，加強雙向交流，讓海外商界人士了解香港的真實情況； 有的企業家發起成立「香港-東協協會」，舉辦高峰論壇和東協電影節，深入民間外交。

文章指出，可以期待，像以上事例的堅定行動必將愈來愈多，並不斷滙聚成磅礴的力量。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5