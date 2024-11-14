廉署咖啡丨廉署咖啡廳明起開放　3款咖啡選擇每杯$22

▲ 咖啡廳今日舉行開幕禮，明日正式向公眾開放。（朱永倫攝）

廉政公署為慶祝今年踏入50周年，於北角總部地下大堂開設廉署咖啡廳，明日（15日）起向公眾開放。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

咖啡廳由保良局以非牟利方式營運，以廉署成立年份「一九七四」命名，位於廉署地下，場內設十多個座位，且有巨形咖啡杯、廉署招牌、霓虹燈等打卡位，更設咖啡吧，可即場購買和品嚐傳說中的「廉署咖啡」。

咖啡共有3款選擇，選用雲南、非洲及越南咖啡豆，，與接受廉署調查時飲用的咖啡不同。咖啡取名為「清廉」、「保密」及「『誠』果」，每杯售22元，加奶售價為25元。另有售自家新鮮製洛神花茶、燕麥紅莓曲奇及燕麥朱古力曲奇。

另外，咖啡廳內將首次展出廉署真實證物及用具；各款廉署精品亦在自助販賣機有售；自拍機則有4款主題相框選擇。

廉署表示，咖啡廳早前在內部試業兩天，每日售出約200多杯咖啡，相信能吸引市民及遊客前來。而咖啡廳一次可容納最多70人，多人時會有人流管制措施；市民可透過手機應用程式，知道咖啡何時備妥。

「一九七四」咖啡廳 地址：北角渣華道303號廉政公署大樓地下

營業時間：星期一至五10am-5pm（星期六、日及公眾假期休息）

展覽設施開放時間：星期一至六10am-8pm（星期日及公眾假期休息）

網頁：https://www.icac.org.hk/the1974/tc/index.html

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】