癌症數字丨乳癌數目超大腸癌居十大癌症次位　專家：值得考慮普及篩查

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醫院管理局周二(12日)公布2022年十大癌症統計數字，其中肺癌發病宗數繼續居於首位，而乳腺癌超越大腸癌成為發病宗數第二位，其次分別是前列腺癌、肝癌、以及胃癌。十大癌症按年宗數均錄得下跌，不過如按過往十年比較，只有肝癌宗數錄符下跌，而乳癌宗數急增接近千宗。

按數字可見，肺癌宗數有5707宗，較10年前增加1097宗；乳癌錄得宗數亦有5208宗，較10年前增加1686宗。不過如以死亡宗數作統計，肺癌及大腸癌仍然名列首兩位，當中十分癌症當中，每4個有一個死於肺癌。第三至第五分別是肝癌、胰臟癌及乳腺癌。

2022年報告指出，本港新增癌症個案錄得35,373宗（女性佔 18,134 宗，男性佔 17,239 宗）。與2021年相比，癌症新增個案按年下跌8%。跌幅似乎受第五波新冠疫情時影響有關，平均每日有97宗確診癌症。

醫院管理局香港癌症資料統計中心總監姚浩然表示，隨着人口老化和增長，預料癌症的新增個案將會持續增加，不過死於癌症的風險有顯著下降的趨勢。經調整人口年齡組成的影響後，男性整體癌症的標準化發病率在過去十年保持平穏，但女性的發病率則呈上升趨勢，2020年發病率對兩性來說為相若。

乳癌篩查目前只設先導計劃 專家認為可普及篩查

以年齡作分類，30-59 歲的年齡組別，女性的發病率高於男性；然而從60歲開始，男性的發病率則高於女性。報告亦指出，癌症發病風險不論男女都會隨年齡增長而上升，癌症在兒童和青少年中屬於罕見。

一直研究乳癌的港大醫學院外科學系臨牀助理教授許長峯向TOPick表示，自從大腸癌篩查計劃推出，患癌宗數亦相應下跌。他指，不同癌症數字均受不同因素影響，他認為近年乳癌數字攀升的主要因素是飲食西化影響。

政府於今年施政報告中，提出三項癌症篩查新計劃，包括肺癌、乙肝、以及子宮頸癌。不過目前乳癌篩查只設先導計劃。據衛生署數字顯示，截至今年3月底，已有30,048名年齡介乎44至69歲的婦女接受乳癌風險評估，當中有8484名按風險評估獲轉介接受乳房X光造影篩查。

當局推出癌症篩查需按成本效益作仔細計算，許長峯指，若按過去10年統計的乳癌發病數字，篩查的成本效益已相應提升，認為值得考慮作普及篩查。不過他指，當局需要就有關檢測、以及照顧篩查後發現患癌的病人的成本作估算，因此具體效益仍需待政府作決定。

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