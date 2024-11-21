告別忽冷忽熱！精選即熱式恆溫熱水爐　打造舒心沐浴時光

12月將至，近期日間氣溫雖然徘徊在20度左右，但一早一晚的溫度明顯下降，而經過一天的辛勞後，最寫意的莫過於泡一個熱水浴。但假如沐浴期間水溫忽冷忽熱，不只破壞美好時光，偶一不慎更可能令自己或家人「凍親」患病。想擺脫這個問題，最直接的方法當然是轉季前更換一台優質的即熱式熱水爐！

氣體熱水爐 即開即熱好方便

提到即熱式熱水爐，最常見的當然是氣體熱水爐，而它又可以細分為煤氣爐和石油氣爐兩大類型。兩者都具備加熱迅速、即開即用的優點，無需預先儲水，可持續提供充足的熱水供應。無論你洗澡習慣屬於速度型還是享受型，氣體熱水爐都能配合需要。不過，市面上的氣體熱水爐林林總總，大家選購時應該怎樣選擇呢？除了根據住所的供氣類型選擇相應的氣體熱水爐外，大家還可留意下列要點。

恆溫調控更精準 IoT遙控更便利

就以近年較普及的煤氣爐為例，恆溫功能是現代即熱式熱水爐的標準配置，可以提供源源不絕的熱水，亦能夠令使用者更精準地調控水溫。現時市面上不同品牌的預設溫度範圍各有不同，使用前緊記要先試溫度，而最理想是溫度能夠調節至接近體溫的35度，這樣便最為舒適。

溫度以外，安全性乃選購即熱式熱水爐的重中之重。選購氣體熱水爐時必須確保該產品擁有由機電工程署發出的「GU」安全認證標誌。此外，因應強制性能源效益標籤已擴闊範圍涵蓋氣體爐具，所以作為知慳識斂的用家，當然首選具備一級能源標籤的煤氣熱水爐。

而配合物聯網（IoT）和智能家居的普及使用，假如選購的即熱式熱水爐配備IoT-ready功能，只要連接外置控制器後，不只能與智能家居系統完美融合，讓你可透過手機App遠程控制水溫設定外，更可監測用氣量和用水量，照顧家人不同沐浴習慣之餘，更可以密切監察及節省能源使用。

4款煤氣恆溫熱水爐 入門至高階任君選

想選購具備上述要點的即熱式氣體熱水爐？以下就為大家介紹4款產品，除了內外兼備外，近日更推出期間限定的優惠價*，相信總有一款滿足到你的需要！

【超薄纖巧】TGC超薄型煤氣恆溫熱水爐NSW14HD



● 超薄型號，機身薄至75mm，時尚纖巧，適合安裝於大部分浴室

● 數碼式溫度控制系統，熱水由35°C至60°C

● 具有一級能源標籤，且設有ECO環保模式，一鍵控制每分鐘最高9公升的出水量，無需配合節能花灑已可環保慳水。

● 配置IoT-ready功能

● 可選配2個有線遙控器，同時安裝在浴室及廚房

● 限時優惠價$9,760*（零售價$10,360）

【經濟實惠】TGC 煤氣恆溫熱水爐NSW13RM(W)



● 具一級能源標籤及ECO功能，一鍵降低出水流量

● 配置IoT-ready功能

● 外形時尚、線條流麗

● 數碼式溫度控制系統，熱水由35°C至60°C

● 限時優惠價$7,910*（零售價$8,410）

【日製超薄】TGC超薄型煤氣恆溫熱水爐RJW15SD



● 日本製造

● 數碼式溫度控制系統，熱水由35°C至60°C

● 具一級能源標籤及ECO功能，一鍵降低出水流量

● 超薄纖巧外型，美觀悅目

● 可選配2個有線遙控器，同時安裝在浴室及廚房（每個$600）

● 零售價$12,660

【日本製造】TGC煤氣恆溫熱度爐NJW12RM1



● 日本製造

● 數碼式溫度控制系統，可選擇熱水溫度由35°C至60°C

● 具有一級能源標籤，且設有ECO模式，一鍵控制每分鐘最高9公升的出水量，無需配合節能花灑已可環保慳水。

● 配置IoT-ready功能

● 限時優惠價$9,910*（零售價$10,310）

限時減價兼送禮 心動不如立即行動

除了冬日限時優惠價外，現凡選購指定型號的TGC煤氣恆溫熱水爐（NJW12RM1），更可獲贈今治紋織100%純綿毛巾禮盒（價值$300）*。優質熱水爐配上日本頂級毛巾，定能為大家的沐浴時光錦上添花。心動的朋友緊記立即行動，揀選適合自己和家人的即熱式熱水爐！

*限時優惠至2025年1月15日

（特約）