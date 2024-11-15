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教評專欄｜40名中港澳校長教師聚首STEAM研修班　基灣（愛蝶灣）校長：要讓學生探索中學習

升學教育

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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40名來自中國、澳門及香港三地的校長及教師，上月參與「中小學校長教師STEAM教育研修班」。

【教評經脈/中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）/STEAM】40名來自中國、澳門及香港三地的校長及教師，上月參與香港教育大學有份發起的「中小學校長教師STEAM教育研修班」。其中，中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）校長黃靜雯有幸參與，認為未來教育不是知識的堆砌，而是要讓學生在探索中學習，在實踐中成長。

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由香港教育大學和中國教育學會，共同發起的「校長與教師協同創新培訓中心」於10月15日揭幕，同日亦是首屆「中小學校長教師STEAM教育研修班」開展日。中心得到中國教育部及香港特區政府的支持，旨在促進內地與港澳校長和教師之間的交流合作。

中心揭幕儀式上，國家教育部副部長王嘉毅、中國教育學會秘書長楊銀付、中聯辦教育科技部部長王偉明、香港教育局局長蔡若蓮、教大校董會主席黃友嘉及教大校長李子建等嘉賓均出席，讓我感受到這個中心的重要性，協同效應與教育專業創新的期待。

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教評專欄｜研修班主題為STEAM教育

中心今次主辦的研修班主題是STEAM教育，吸引來自香港、澳門及內地各省市共40位校長和優秀教師參與，每一位教育工作者都懷著對創新思維與實踐能力的渴望，期待如何在自己學校推動這一變革。在五天的密集研修課程中，我們學習到學校領導層在STEAM教育發展中的關鍵角色，作為校長或科組領導，不僅需要主導學校的教育願景，還需推動跨學科課程的設計與實施，鼓勵教師專業發展，創造一個合作與創新的文化。

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教評專欄｜校長親身體會STEAM教育及應用

在研修班中，我們有機會與來自不同背景的教育工作者交流，共享彼此的經驗與見解，這種跨地域的合作，讓我感受到STEAM教育的無窮潛力與可能性。我們聆聽了多位專家的指導，學習到許多關於STEAM教育的方案，還探討了人工智慧在教育中的應用，這些都為我們的教學理念注入了新的活力。

我們還走訪實際的中小學，觀察老師們如何透過有效的課程設計，啟發孩子們的小發明。而參觀數碼港的行程，讓我們了解到企業如何將教育融入產業鏈，讓我看到科技教育的未來。這些經歷使我深刻體會到，真正的學習不僅僅是知識的傳遞，更是激發學生的創造力與探索精神。

最讓我深刻的，是當我們被邀請親自學習如何編程控制無人機。我不僅是在教室裡，而是在實際操作中體驗科技的樂趣，這讓我想起了自己當學生時的好奇與求知精神。

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教評專欄｜在校內推廣STEAM學習樂趣

研修班讓我反思，校長不僅僅坐在辦公室裡閱讀政策文件，而是親身了解STEAM教育的最新趨勢。未來的教育不是知識的堆砌，而是要讓學生在探索中學習，在實踐中成長。我會將熱情在校園中延續下去，期待著與老師和學生一起，探索科技的世界，讓每個人都能成為未來的創新者！

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撰文 : 中華基督教會基灣小學（愛蝶灣） 、教育評議會執委 黃靜雯校長

欄名 : 教評經脈

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