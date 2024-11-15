標靶藥物結合荷爾蒙治療　預防乳癌術後肆意復發

要對付乳癌，即使透過手術切除了腫瘤，惟它仍有可能出現復發，故此術後輔助治療變得非常重要。有醫生指出，口服標靶藥物CDK4/6抑制劑有助減低荷爾蒙受體陽性HER2陰性型的復發率，患者可考慮加入這種藥物，與荷爾蒙藥物一併使用作輔助治療，加強對殘餘癌細胞的控制。

乳癌的種類分為荷爾蒙受體陽性HER2陰性型、HER2陽性及三陰性，當中荷爾蒙受體陽性HER2陰性型的個案最多，佔整體六成。七十多歲的廖女士正是這類乳癌的患者。確診時，醫生發現她的淋巴腺有多處轉移，病情有可能在一段時間後復發，衡量過她的身體狀況，建議她在切除乳房手術後，同時接受化療、荷爾蒙治療及服用標靶藥物CDK4/6抑制劑，減低復發機會。

輔助藥物治療 消滅殘餘癌細胞

荷爾蒙受體陽性HER2陰性型乳癌的病發病徵包括摸到硬塊或腋下腫脹，如病情較嚴重，癌細胞擴散至骨、肺及肝，則有機會出現咳嗽、骨痛、肝硬塊或肚脹等病徵。

臨床腫瘤科專科醫生顏繼昌教授指出，透過抽取細胞組織，再用染色或基因檢測的方法有助分辨癌症種類。而乳癌治療主要包括手術、輔助藥物及放射治療。術前會幫病人安排全身檢查，包括超聲波，磁力共振及正電子掃描等，檢查癌細胞有否擴散，以決定治療的次序及方案︰「假如腫瘤體積偏小，沒有影響淋巴，大多會建議先做手術，之後再按需要接受輔助藥物治療。但如果已屬第四期， 就可能要先用藥物治療，盡快消滅有機會已擴散的癌細胞。」針對荷爾蒙受體陽性HER2陰性型個案之術後跟進，顏教授指輔助藥物治療包括化療及荷爾蒙治療是主要方法。如果有腋下淋巴𨍭移，一般都要接受化療。而沒有淋巴轉移但腫瘤超過3至4厘米、屬於高惡性度、細胞生長指數快、侵蝕到皮膚等，也屬高危一族，也建議先進行化療，然後再接受荷爾蒙治療。

混合治療 加強對腫瘤控制

不過，顏教授指出，荷爾蒙受體陽性HER2陰性型的癌細胞生長速度較慢，有一半病人可能在五年後才復發。即使病情屬較早期，且沒有淋巴轉移，如單使用荷爾蒙治療，仍有一成至一成半人有機會復發。

近年，就有名為CDK4/6抑制劑的標靶藥物，能夠在術後加強對這類乳癌的控制。顏教授說，患者在荷爾蒙治療上，再加入CDK4/6抑制劑，較只使用荷爾蒙治療，復發率可減少百分之四至八。而CDK4/6抑制劑的療程一般為兩至三年，早期乳癌患者都適用，期間要留意有否出現白血球及血小板過低等副作用。

另外，以往病人復發時或需注射化療針，現時CDK4/6抑制劑已取替化療作第一線治療，加上荷爾蒙治療，控制病情的中位數可達兩年或以上，比化療效果更理想。

備注︰顏繼昌教授提醒，治療乳癌有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 臨床腫瘤科專科醫生 顏繼昌教授