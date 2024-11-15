消委會風扇2024︱消委會評測11款無葉風扇　4款4星推薦冬暖夏涼最平$1598媲美Dyson

▲ 消委會評測11款無葉風扇 4款4星推薦冬暖夏涼最平$1598媲美Dyson

【消委會／無葉風扇／推薦／性價比】消委會首測冷暖無葉風扇，11款樣本售價介乎$699至$6,988，配備暖風及涼風功能，但發現各樣本在送風量、能源效率、暖風加熱速度及耗電量表現參差。消委會最終選出4款總評4星級推薦，當中最便宜只需$1598，媲美名牌Dyson。

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無葉風扇（Bladeless Fan）與傳統外觀可見扇葉的風扇不同，其風扇摩打及扇葉藏於機身底部，運作時空氣會自風扇底部吸入，再經機身上方出風口送風。而這類型風扇標榜一年四季都可使用，除了備有冷暖風，部分更具備淨化空氣功能；「一機多用」加上窄身設計，方便又慳位，吸引越來越多消費者購入。

消委會首次評測市面上11款冷暖無葉風扇，售價介乎$699至$6988；當中有6款樣本附贈HEPA（High-Efficiency Particulate Air，高效率空氣微粒子過濾網），聲稱可同時淨化空氣。

消委會推薦無葉風扇︱5大評測項目

消委會委托獨立實驗所測試樣本效能，並以5大項目作為測試重點：

1. 暖風表現

暖風測試參考國際標準「IEC 60675」，量度樣本的加熱表現及暖風耗電量。結果發現，在暖風加熱速度方面，樣本間加熱速度差異頗大，由1.8分鐘至6.8分鐘不等，其中加熱速度最快為「飛利浦PHILIPS」及「Power Living」，需時均不多於2分鐘。另外，「Kusa」及「家の逸Yohome」的熱力分佈較均匀。

至於暖風耗電量，暖風輸入功率越高代表電費越高。測試發現，各個樣本的暖風耗電量均較額定功率低，僅「德國寳German Pool」稍高於其額定輸入功率。若開暖風功能，假設每晚使用5小時及每度電以$1.6計算，一晚約耗用6.3度至10.8度電，每個月（30天）估算最高電費由$302至$519。

2. 涼風表現

各樣本量得送風量介乎每分鐘5.4立方米至25.8立方米，最高與最低相差近3.8倍。其中有2款樣本送風量較高，分別為「飛利浦PHILIPS」及「德國寳German Pool」，每分鐘超過23立方米。另測試涼風功能的送風量及耗電量計算能源效率，數值越高效率則越高；測得涼風能源效率最高的樣本是「德國寳German Pool」及「Power Living」，每瓦特可產生0.83立方米/分鐘或以上的送風量。

3. 2款名牌耗電較少較寧靜、dyson操作不便

測試量得各樣本在沒有連接Wi-Fi情況下的待機耗電量，發現「dyson」待機耗電量最少。另量度樣本運作時實際噪音，其中以「LG」相對較寧靜。

另外，評審根據樣本的説明書、日常使用及設計安裝、更換過濾器和儲存等，評斷樣本是否方便易用。最後發現，「inno3C」及「momax」隨機附送的操作説明書字體偏細較難閲讀、「dyson」則需用戶自行安裝應用程式及輸入機身編號才可找到操作指南，較為不便。

總括而言，「飛利浦PHILIPS」、「dyson」、「德國寶German Pool」及「Power Living」整體表現較佳，獲4星總評分。其中樣本「飛利浦PHILIPS」及「dyson」配備HEPA過濾器；「飛利浦PHILIPS」及「德國寶German Pool」涼風的送風量較高，而「dyson」備用耗電較小；「飛利浦PHILIPS」及「Power Living」暖風的加熱速度較快。

4款總評4星推薦名單如下：

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消委會推薦無葉風扇︱使用及選購貼士

冷暖無葉風扇的體積、出風的位置及暖風的輸入功率等各有不同，可視乎家居環境、功能需求及個人喜好等揀選合適的款式；

冷暖無葉風扇的暖風輸入功率普遍較高，不能與其他高耗電量電器共用電源，亦不應使用拖板；

不應在無人看管下使用冷暖無葉風扇；

若發現操作不正常(例如噪音、震動過大或有異味)，應立即停用及安排維修；

切勿以暖風功能烘乾衣物，以免釀成火災，易燃物品如窗簾、地毯和報紙雜物等必須遠離出風口；

使用暖風功能時，切勿讓小孩觸摸出風口，其高溫有機會灼傷皮膚；

應把風扇擺放在平穩及不易絆倒的地方，應預留足夠的空間讓風扇順暢擺動及散熱。不應放在浴室使用，以免風扇不慎入水引致觸電；及

按說明書的指示定期清潔風扇，以免塵埃積聚，並留意隨風扇擺動的電線有否因長期使用而損壞。

同場加映：消委會測試12款循環扇

消委會早前測試了市面上12款循環扇，包括8款扇葉直徑較小介乎14至16厘米，以及4款扇葉直徑較大介乎18至21厘米，測試各款產品的安全程度、送風量、省電及寧靜程度比較12款循環扇，其中有4款獲得最高的4.5分評價，其售價介乎$459至$798，詳細名單如下：

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