宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾

【宋再臨／逝世/滋擾／遺書】韓星宋再臨在周二（12日）突然傳出離世消息，事後現場留下2頁遺書，而其家屬看到遺書後崩潰，決定不公開內容。媒體亦翻出宋再臨生前被私生飯滋擾和其他細節，似乎離世前早有準備。

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宋再臨逝世｜遺書內容不公開 家屬崩潰

據韓媒《Newsen》報道，韓星宋再臨周二（12日）被友人發現在家中離世，終年39歲。警方在現場發現2頁遺書和尼古丁原液，初步判斷宋再臨是輕生。宋再臨靈堂設在汝矣島聖母殯儀館，靈堂佈滿黃、白色鮮花，遺照則選用一張身穿高領黑色上衣的照片。

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宋再臨突然離世的消息對於親友和粉絲們都非常傷感，警方透露家屬看到宋再臨的遺書後情緒崩潰，內容則不對外公開，亦拒絕驗屍。不少韓星在社交平台發文和合照悼念宋再臨。有媒體翻出他早在2022年在節目上談及身後事：

希望能在葬禮上開香檳，這是我的遺願之一。

宋再臨逝世｜生前長期被私生飯滋擾

另有消息指，宋再臨生前一直受到一名自稱日本人的私生飯滋擾和「起底」，被長期在社交平台上載其私隱及與朋友的合照，不時發帖文侮辱他，嘲諷宋再臨的演技。據悉該私生飯遭網民炮轟。

宋再臨逝世｜離世前有跡可尋

宋再臨的前經理人公司表示，雙方的合約在去年到期，不清楚宋再臨離開公司後的動向。外界猜測，宋再臨可能因工作陷入低潮，早已有離開的念頭。他的Instagram最後更新帖文時間為1月，且頭像改為黑白，更關閉了留言功能。帳戶簡介已更改為「漫長的旅程開始。」

據指他離世當日約了朋友共進午餐，韓媒推測他可能是為了讓朋友第一時間發現，才特別約了飯局。

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