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DSE2025｜學友社免費派逾7萬本升學指南　助DSE考生填報聯招志願【附派發地點】

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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學友社出版的《中六升學指南2024》印刷7.4萬冊，即日起免費派發。

【學友社/JUPAS/DSE2025】大學聯招辦法（JUPAS）將於12月4日截止申請，學友社出版《中六升學指南2024》，詳細列出大學聯招課程，以及聯招以外學士學位課程等的升學資訊，協助應屆文憑試考生填選聯招志願，籌劃升學計劃。

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學友社免費派7萬本升學指南

《中六升學指南2024》印刷7.4萬冊，即日起免費派發，內容涵蓋多元升學資訊，包括聯招課程入學要求、課程總覽、面試資訊、各課程去年新生入學成績等。同時《指南》列有聯招以外學士學位課程的院校介紹、收生安排，以及中國、台灣及其他海外國家地區的升學資訊。

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《指南》更邀得多位升學輔導專家撰文，就聯招選科策略、大學面試準備、選報自資專上課程、情緒管理等範疇提供實用建議。 《指南》已陸續運抵各已訂閱的中學，學生及家長可透過學校取得，亦可親身前往學友社及各公開分發處免費索取。《指南》的電子版同時會上載至學友社網站

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