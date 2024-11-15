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消委會自備餐盒2024｜45次實測自備餐盒買外賣失敗率3成　有食肆自動收取餐盒費經申訴後才退回

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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消委會45次實測自備餐盒買外賣失敗率3成，有食肆自動收取餐盒費經申訴後才退回。（iStock圖片）

第二階段走塑禁止食肆為外賣顧客提供即棄膠杯和食物容器等，為了解食肆對自備餐盒的接受程度，以及相關流程安排是否順暢及便利消費者，消委會早前派職員到訪15間食肆，進行45次實試，結果有31 次（69%）能成功完成。綜合實試及其後向食肆查詢補充資料，15間食肆中4間表明因食物安全及衞生等理由，不接受消費者以自備餐盒盛載食物。

另外11間雖接受自備餐盒，惟亦受限於實際情況，未必每次均成功，例如部分食肆表示在繁忙時段或不能配合使用自備餐盒；若消費者自攜的容器體積太小或未有徹底清潔，食肆亦無法配合要求。

調查亦發現，所有食肆均沒有支持自備餐盒的折扣優惠，亦並非以「用者自付」方式按即棄餐盒用量收費， 部分仍要收取外賣包裝費。

政府在2024年4月22日起實施新法例，第一階段全面禁止食肆為顧客提供某些即棄塑膠餐具，而第二階段將禁止食肆為外賣顧客提供即棄膠杯和食物容器等。為推廣「走即棄」 文化，環保署亦於 2023 年推出「咪嘥盒食店」計劃，不少消費者開始培養自備容器買外賣的好習慣。

消委會認為，要加快實踐全城「走餐盒」食肆的積極性和靈活配合大為重要。消費者需要清晰、易明的指引和宣傳，配合食肆的運作流程，令自備餐盒成為自然日常事。此外，消委會期望政府和業界共同推廣及發展可重用餐盒租借服務，讓大眾減低依賴即棄餐盒，攜手從源頭減塑。

消委會職員在今年 8 月至 9 月於星期一至五午市繁忙時間，以一般消費者身分攜帶可重用餐盒，到 15 間食肆購買外賣，包括 5 間有參與環保署「咪嘥盒食 店」計劃、屬「歡迎自備容器」類別的食肆和 10 間分店數目較多的連鎖食肆。 實試員分別到各食肆的其中 3 間分店進行實試，合共 45 次。在到訪其中 3 間售 賣有湯食物的食肆時，亦另外帶備 1 個湯壼，要求「分湯」處理。

約7成實試成功「走餐盒」和滿意度高

在全部 45 次實試中，實試員有 31 次（69%）成功以自備餐盒購買外賣。當中 15 次實 試在 5 間有參與「咪嘥盒食店」計劃的食肆進行，成功率較整體高，達 87% （13 次）；另外 30 次於其餘 10 間連鎖食肆進行，成功率較整體低，為 60% （18 次）。在 31 次成功實試之中，近 9 成半實試員對食物賣相、分量、溫度及 餐盒整潔度等均表示滿意，近 9 成滿意食肆的顧客服務，另有近 7 成認為食肆 職員能提供有關自備餐盒的資訊或協助，仍有空間改善。

4間食肆不接受自備餐盒  溝通和指示矛盾不清

在14次不成功的實試中，不但沒法滿足消費者自備餐盒的要求，只有3成實試員滿意體驗。其中1間食肆的職員表明不接受消費者自備容器，過程中語氣略帶不耐煩，被問到原因時亦沒有向實試員多作解釋。

另有食肆在是否接受自備餐盒的指示上欠清晰，當中1間雖然在官方網站的點餐平台提供了「自備餐盒」選項，惟實試員在下單後打算到取餐處提交餐盒時，發現食物已經用外賣盒包裝好，其後職員才向實試員解釋公司不接受顧客自備容器。

在同一食肆的另一次實試中，收銀員雖稱可使用自備餐盒，惟取餐處職員卻指基於食物安全考慮，不接受外來容器，訊息矛盾。

該食肆其後回覆消委會，確認旗下餐廳現階段不接受自備餐盒，並已將點餐平台上相關的錯誤選項修正。另外1間同樣表明不接受外來餐盒的食肆，職員保持良好服務態度，並提議以堂食形式出餐，且主動在單據上列明「飯餸分開」，方便實試員自行將食物轉移到自備餐盒，值得其他食肆效法。

自備餐盒要留神細節 光顧時段及食物種類或有限制

即使食肆接受消費者自備餐盒，甚至已登記成為「咪嘥盒食店」，亦有機會因實際情況而未能處理相關要求，例如大部分食肆均表示在繁忙時段要視乎人流或廚房的繁忙程度，不能保證可配合所有自備餐盒的要求。

另外，2間港式快餐店的收銀處與取餐處分開，其中 1 次實試中，單據上雖已列明「自備餐盒」，惟因實試員未有及時將餐盒交至取餐處，5分鐘後職員已用外賣盒將食物包裝好，因此消費者在下單後應盡快將自備餐盒交予取餐處職員。

另外，若消費者提供的餐盒體積較小，或未必能盛載薄餅、漢堡包等體積較大的食物，有實試員就因自攜的湯壼容量不足，導致湯水溢出；另一次則因湯壼直徑太小， 廚房職員難以將湯餸放入而未能做到「分湯」要求。

有食肆表明若因餐盒太小而未能將所有食物完全放入，將不會向消費者給予剩餘份量。此外，部分食物在製作時已直接使用即棄餐盒，例如以錫紙容器盛載的焗飯、焗意粉等，不適合以自備餐盒來購買。

消委會建議食肆在店內、其官方網站和社交媒體等，以簡潔易明的形式列出各分店的自備餐盒政策，包括流程、限制和所接受的容器 要求，方便消費者預先瞭解要求和作好準備。

「走餐盒」後或仍需付包裝費 亦無即時折扣欠誘因

實試結果發現，有些食肆稱交易系統對所有外賣訂單自動收取定額外賣費，在實試員檢查單據後才以現金退回有關費用。另外，部分食肆以「套餐」作單位計算包裝費。儘管消費者自備了餐盒但數量不足，例如所購買的套餐需要多於 1 個餐盒，例如套餐包括例湯、餐飲、前菜等，仍有可能被收取外賣費。有食肆 在實試時酌情不收取該費用，並提醒實試員下次謹記同時自備杯及環保袋。

消費者使用自備餐盒屬原動力，若有足夠實際誘因更能相得益彰。在是次 實試中，所有食肆均沒有向自備餐盒的消費者提供折扣優惠。5間「咪嘥盒食店」 的食肆中，只有 3 間同時參與環保署「外賣走塑 餐具先行」計劃，可於「走塑 有賞」手機應用程式派發印花，而當中 1 間另於其手機應用程式中推出電子印 花計劃，向「走餐具」、「走杯」或「走餐盒」的消費者發放印花。

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