消委會衣物清香珠2024｜衣物清香珠用前三思　樣本檢出致敏物質或致氣喘出疹

▲ 消委會：衣物清香珠用前三思，樣本檢出致敏物質或致氣喘出疹。

【消委會 / 清香珠 / 衣物】香港港天氣不時潮濕，為防止衣物於室內晾乾後容易產生「噏味」或想令衣物時刻散發香氣，部分人會在洗衣時加入衣物清香珠，惟可能同時帶來致敏，甚或污染環境的風險。

消委會提醒市民，衣物清香珠並非洗衣必需品，所含香料物質對去除污漬無作用，成本亦不算低，部分產品更含有污染環境物質，消費者是否需要長期使用這類產品，只得三思。

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消委會｜衣物清香珠含致敏物 僅1款產品有簡略標示

根據美國接觸性皮膚學會的報告，衣物護理用品是引致過敏性接觸性皮膚炎的重要原因。消委會對本港12款衣物清香珠進行測試後發現，產品盡數含有致敏物質，1種至8種不等，含有不同顏色清香珠顆粒的樣本所檢出的種類普遍較多。

本港目前未有法例規定家居清潔或洗滌用品須標示香料致敏物質的要求，參考歐盟《洗滌劑條例》的規定，12款產品中有10款產品的香料致敏物質濃度超過0.01%，達到要標示的水平，惟有1款產品在標示有簡略提及。

消委會｜衣物清香珠或影響健康 佳樂麝香成分更危害環境

美國、澳洲及日本均有相關組織指出，部分人士在接觸添加香味的消費品後（例如洗衣產品、香水、除味劑等），可能出現氣喘、偏頭痛、呼吸道和皮膚問題，使用強烈香味的洗衣產品更有機會出疹，而相關不適反應不限於發生在使用者身上，更可能影響其他人。

佳樂麝香常用於空氣清新劑、清潔劑和衣物洗滌劑等產品。美國環境局的風險評估報告估計，超過9成佳樂麝香會被排放到都市污水中，由於不易被生物降解，對海洋生物有高度毒性，若排放量持續增加或會危害海洋生態。

消委會｜衣物清香珠標籤資料欠透明度 用量說明含糊易使用過量

消委會表示，衣物清香珠產品標籤完整度和資料透明度亟需改善，或欠缺成分說明，或欠缺具體化學名稱，令消費者無法進一步了解產品成分和判斷是否適宜使用。

同時，產品使用方法亦不清晰，一般僅有籠統提示，容易增加使用者過量使用的機會，可能令紡織物上留有更多殘餘香料物質，增加消費者出現呼吸道和皮膚過敏的風險。

消委會提醒消費者，若家中衣物有需要使用衣物清香珠，可參考以下小貼士：

避免過於頻密和小心用量。為安全起見，避免用於嬰幼兒、患有濕疹或有皮膚過敏人士的衣物和用品；

選用洗衣用品時，應細閱各洗衣產品的功效，例如所用的洗衣劑已具備衣物柔順功效，可避免額外使用具衣物柔順聲稱的清香珠，避免過度使用不必要的洗衣用品；

絕大部分產品只適用於機洗用途，應將清香珠直接倒入洗衣機滾桶內，而非倒入洗滌劑或柔順劑糟內，避免因未完全溶解而造成阻塞；

避免選用水量較少或洗滌時間特別短的洗衣程序，以免衣物留有過多洗滌劑及／或清香珠殘餘；

洗衣和乾衣期間，保持室內空氣流通，以免清香珠的香氣累積而可能影響室內空氣質素；

部分衣物清香珠外觀和氣味與糖果相似，家長應妥善存放於幼兒不能取得的地方，以免誤服；

如使用目的是去除異味，可先嘗試用稀釋梳打粉或白醋浸泡衣物，才決定是否需要使用衣物清香珠。

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