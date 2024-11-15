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消委會演唱會投訴2024｜明星開表演活動安排惹3大不滿　壓軸嘉賓臨時缺席不肯退款

社會

撰文： 王月明

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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消費者委員會表示，不時接獲有關公開表演活動的投訴。（經濟日報圖片）

【消委會 / 演唱會 / 見面會】港府大力推行盛事經濟，明星舉行各類演唱會及公開表演吸引大量觀眾撲飛。

但消費者委員會在今日（11月15日）表示，不時接獲有關公開表演活動的投訴，例如表演嘉賓陣容臨時有變卻不獲退款、偶像見面會安排因字眼定義出現期望落差，以及演出設備阻礙觀賞視線等。

消委會｜11款冷暖無葉風扇表現懸殊　各有2款樣本加熱較慢或熱力分布較不均勻

消費者委員會表示，不時接獲有關公開表演活動的投訴。（經濟日報圖片）

投訴個案一｜原定壓軸嘉賓缺席

投訴人在內地居住，留意到一個一連三日的香港戶外音樂節，更被表演嘉賓陣容吸引，於是花費約$2,000購買了一張「三日票」。

主辦單位A公司於表演前先後公布有3位嘉賓未能如期出席音樂節，其中一位正是壓軸嘉賓。投訴人認為沒有該位嘉賓，音樂節已失去吸引力，故決定取消前往香港的行程。

投訴人指出，嘉賓陣容是消費者在購買門票時的一個重要考慮因素，特別是壓軸嘉賓的宣傳可能存在失實陳述，故此向消委會投訴並要求退款。

A公司在回覆消委會時引用了訂票時的條款，指出門票涵蓋活動期間的所有表演及活動，因此未能個別嘉賓的更改而進行退款。投訴人隨即要求提供其他形式的補償，例如將門票換成下次音樂節的票。

A公司則指投訴人可以將門票轉讓給家人或朋友，強調不參加活動是投訴人的個人選擇，並拒絕進行任何特別安排。消委會建議投訴人可諮詢法律意見，決定是否再向A公司追討。

（經濟日報圖片）

投訴個案二｜歡送偶像環節安排變更

投訴人喜歡的韓星將於本港舉辦歌迷見面會，在社交媒體（主辦單位B公司）上得知購買最高價的門票（每張約$1,850）可於活動完畢後「近距離」歡送偶像後，隨即購入兩張最高價門票。

見面會前四天，主辦單位B公司於社交媒體上更改了歡送環節安排，歌迷只能「留在座位」歡送偶像。投訴人對主辦單方面更改安排感不滿，嘗試向B公司投訴但未獲回覆，遂向消委會求助。

B公司於活動舉辦前回覆消委會，闡明歡送安排細節是與經理人公司溝通後所得結果，因韓星一般不會離開舞台與觀眾接觸，因此歡送環節安排並無作出更改，而公告的字眼修改只是清楚解釋現狀，避免任何誤會。

消委會於活動後再跟進當日情況，得悉B公司於活動加入抽獎環節，即場送出5張即影即有簽名相片，而活動後投訴人並沒有再聯絡消委會，事件告一段落。

投訴個案三｜懸吊喇叭阻視線

投訴人的心儀歌星將於中環露天表演場地舉辦演唱會，並在購票時發現座位表中70%位置都被劃入$1,380（最高票價）區域，考慮到區域範圍甚廣，前排及後排位置的觀賞體驗有機會出現極大落差，於是退而求其次選購2張位置較側較後的$880區域門票。


投訴人於觀賞表演後對現場的設施質素及座位安排不滿，包括三大問題：
－舞台後方直播歌星現場演出的大型LED顯示屏出現大量「死點」，
－舞台上方懸吊的多組大型揚聲器阻擋視線
－購票時並無標明座位為「視線受阻」位置

投訴人認為視覺觀賞大受影響，就演唱會的門票劃分、設施質素及場地設計等問題向消委會投訴，期望主辦C公司日後改善。

消委會多次向C公司反映未獲任何回覆，遂將個案記錄備案，繼續留意其經營手法，投訴人表示考慮就此聯絡香港海關。

消委會｜免演唱會/表演爭拗貼士

消委會建議留意以下事項，減少在預訂門票及觀賞表演過程中出現爭拗：

  • 「搶飛」時消費者於售票系統中輪候成功，亦須仔細閱讀購票條款，並留意活動是否設有特別購票安排，例如實名制或限購票數等
  • 確認交易前應再三核對購買內容是否正確，包括門票日期、數量、票價種類、實名制門票持有人姓名、有否誤購輪椅座位等。
  • 緊記將輸入了個人資料的頁面截圖存檔，妥善保存購買憑據和付款紀錄
  • 消費者宜備存主辦單位的資訊及聯絡方式，以備萬一活動安排有任何變更時，可向主辦單位查詢。如不幸發生消費糾紛，亦可向相關商戶作申索追討；
  • 切勿光顧黃牛黨。近年市場出現不少黃牛黨詐騙的案例，最終令消費者錢票兩失。

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