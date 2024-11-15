  • 25°C
香港時間：20241115日 (五) 12:10

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗癌變致癌｜飲紅茶切勿配1類食物　醫生警告：恐致肝癌病變

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

飲紅茶切勿配1類食物　醫生警告：恐致肝癌病變

不少人愛飲紅茶，認為具有抗癌功效，惟配錯食物後果嚴重！台灣腎臟科醫師江守山表示，紅茶不適合與花生一起吃，因紅茶溶液中，會分離出茶黃素類化合物，或增強黃麴毒素致突變性；黃麴毒素常於發霉、不新鮮的花生中滋生，食用恐致肝癌病變。

影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士

江守山在facebook專頁發帖，稱最不適合配花生的飲品是紅茶。因裡面含有茶黃素類（Theafulvins）化合物，這是從紅茶水溶液中分離出的化合物，紅茶雖在降低其他食物致癌物的致突變性有整體能力，但會增強黃麴毒素的致突變性。

台灣衛福部南投醫院在官網指出，黃麴毒素被證實是誘發肝癌的主要毒素之一，黃麴霉菌大量滋生時，會釋出大量毒素，被污染的食物，如發霉的花生與其製品會含有大量黃麴毒素，生活環境中受黃麴毒素污染的程度愈高，民眾致肝癌率亦愈高，罹患胃癌、腎癌的發生率也相對上升。

此外，南投醫院曾指出，食用含黃麴毒素汙染的食品，易導致肝細胞突變，造成肝癌的發生，尤其會使B型、C型肝炎患者罹癌的風險增高，肝癌患者若未及時接受治療或因此喪命。

黃曲霉毒素可致幼兒發育不健全

黃曲霉毒素主要分B1、B2、G1和G2四類，已被國際癌症研究機構列為「會令人類致癌的物質」，與人類肝癌有關，特別是帶乙型肝炎表面抗原的人，亦可能會影響丙型肝炎病毒帶菌者。黃曲霉毒素亦可透過胎盤而影響胎兒，導致幼兒發育不健全。

據本港食物安全中心資料，黃曲霉毒素是天然存在的毒素，常見於天氣炎熱和潮濕的地方，部分農作物例如花生、粟米、穀物、木本堅果、香料等，在收成後沒有經過適當的處理，或儲存不當，便會發霉而產生黃曲霉毒素。由於具耐熱的特性，一般的烹調溫度不易破壞黃曲霉毒素。

黃曲霉毒素可引致動物急性及慢性中毒，其影響包括急性肝臟受損、肝硬化、引起腫瘤、形成畸胎及其他遺傳影響。中毒病徵可能包括發燒、嘔吐及黃疸病，也可能引致急性肝臟受損，情況嚴重的會致命。

減少攝取黃曲霉毒素貼士

由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施，減少攝取黃曲霉毒素：

點擊圖片放大
+6
+5

肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

點擊圖片放大
+7
+6

肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

點擊圖片放大
+8
+7

7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史
16:48 2024/11/14
癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史
胃癌｜21歲少女患晚期胃癌　紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老
17:08 2024/11/06
胃癌｜21歲少女患晚期胃癌　紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老

你可能感興趣

癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史
16:48 2024/11/14
癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史
胃癌｜21歲少女患晚期胃癌　紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老
17:08 2024/11/06
胃癌｜21歲少女患晚期胃癌　紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老
食用安全 健康問題 網絡熱話

最高瀏覽

颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史
癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史
颱風桃芝︱老闆要求八號風球WFH　00後同事1理由拒帶電腦回家瀟灑放風假
颱風桃芝︱老闆要求八號風球WFH　00後同事1理由拒帶電腦回家瀟灑放風假
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】