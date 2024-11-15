抗癌變致癌｜飲紅茶切勿配1類食物　醫生警告：恐致肝癌病變

▲ 飲紅茶切勿配1類食物 醫生警告：恐致肝癌病變

不少人愛飲紅茶，認為具有抗癌功效，惟配錯食物後果嚴重！台灣腎臟科醫師江守山表示，紅茶不適合與花生一起吃，因紅茶溶液中，會分離出茶黃素類化合物，或增強黃麴毒素致突變性；黃麴毒素常於發霉、不新鮮的花生中滋生，食用恐致肝癌病變。

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江守山在facebook專頁發帖，稱最不適合配花生的飲品是紅茶。因裡面含有茶黃素類（Theafulvins）化合物，這是從紅茶水溶液中分離出的化合物，紅茶雖在降低其他食物致癌物的致突變性有整體能力，但會增強黃麴毒素的致突變性。

台灣衛福部南投醫院在官網指出，黃麴毒素被證實是誘發肝癌的主要毒素之一，黃麴霉菌大量滋生時，會釋出大量毒素，被污染的食物，如發霉的花生與其製品會含有大量黃麴毒素，生活環境中受黃麴毒素污染的程度愈高，民眾致肝癌率亦愈高，罹患胃癌、腎癌的發生率也相對上升。

此外，南投醫院曾指出，食用含黃麴毒素汙染的食品，易導致肝細胞突變，造成肝癌的發生，尤其會使B型、C型肝炎患者罹癌的風險增高，肝癌患者若未及時接受治療或因此喪命。

黃曲霉毒素可致幼兒發育不健全

黃曲霉毒素主要分B1、B2、G1和G2四類，已被國際癌症研究機構列為「會令人類致癌的物質」，與人類肝癌有關，特別是帶乙型肝炎表面抗原的人，亦可能會影響丙型肝炎病毒帶菌者。黃曲霉毒素亦可透過胎盤而影響胎兒，導致幼兒發育不健全。

據本港食物安全中心資料，黃曲霉毒素是天然存在的毒素，常見於天氣炎熱和潮濕的地方，部分農作物例如花生、粟米、穀物、木本堅果、香料等，在收成後沒有經過適當的處理，或儲存不當，便會發霉而產生黃曲霉毒素。由於具耐熱的特性，一般的烹調溫度不易破壞黃曲霉毒素。

黃曲霉毒素可引致動物急性及慢性中毒，其影響包括急性肝臟受損、肝硬化、引起腫瘤、形成畸胎及其他遺傳影響。中毒病徵可能包括發燒、嘔吐及黃疸病，也可能引致急性肝臟受損，情況嚴重的會致命。

減少攝取黃曲霉毒素貼士

由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施，減少攝取黃曲霉毒素：

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肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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