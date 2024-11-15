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腎衰竭危機｜男教師腳痛貼鎮痛貼變末期腎衰竭　專家揭2成份恐傷身：不要一直貼

保健美顏

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男教師腳痛貼鎮痛貼變末期腎衰竭，專家拆解鎮痛貼2成份恐傷身。

【止痛藥／鎮痛貼／膏布／腎衰竭／坐骨神經痛】都市人生活節奏繁忙，容易出現腰酸背痛。台灣曾發生一宗案例，一名男子因腳痛而貼鎮痛貼止痛，結果竟演變為末期腎衰竭。醫生解釋，其腎病惡化成因正是使用鎮痛貼，奉勸出現一種情況恐是腎病先兆。

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台灣腎臟科醫生江守山曾在節目《小宇宙大爆發》中受訪分享，指有一名男教師患有腎衰竭，且已發展至第2期。惟他非常聽從醫囑，未有亂吃止痛藥或聽信偏方，但在一次覆診時，卻發現已演變至末期腎衰竭。

在醫生追問後，男患者坦白自己因患有坐骨神經痛，於是他就將鎮痛貼貼滿右腳來止痛。江醫生表示，男患者所使用鎮痛貼的數量，實際上已經超過他腎臟的負荷，亦是其腎病惡化成因。

江守山醫生解釋，許多人認為鎮痛貼對全身劑量來說相對較低，應該是相比止痛藥較安全的選項。但他提醒，口服止痛藥進入人體後，會先被腸胃吸收，然後再通過肝臟進行快速代謝，降低藥物濃度跟毒性，最後才到達腎臟。而鎮痛貼的成分則會直接進入血液，不經過肝臟代謝，直接對腎臟造成傷害。

腎病症狀｜夜尿或是腎病徵兆

江守山表示，一般人認為患上腎病會出現貧血、疲倦等症狀，但這些已經是末期腎衰竭的症狀。他提醒，若出現早期的腎臟障礙，即夜尿症，則可能是患腎病的先兆。

他又指，夜尿的定義是入睡後因尿意而起床的次數達2次以上。因為睡眠時大腦的腦下垂體後葉會分泌抗利尿激素，當腎臟接收後就會濃縮尿液。如果出現夜尿，就代表腎臟濃縮尿液的功能減弱或喪失，反映腎臟健康出現問題。

江守山指出，腎臟有自癒功能，如果受到輕微傷害也能自行復原。但如果連續多於7日出現夜尿情況，就代表腎功能一直未恢復，應盡快求醫。

腎衰竭成因｜10大傷腎惡習

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台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

鎮痛貼用法｜毒物專家揭2成份傷身：不要一直貼

台灣資深毒物科護理師譚敦慈曾在節目《健康零距離》中分享，指出大部分鎮痛貼的成分，皆含有水楊酸及非類固醇消炎止痛藥，而前者會經皮膚吸收，因此一旦貼太多片或使用時間過長，便有可能造成胃出血或腎臟功能受損，外國亦曾發生多宗同類案例。

那麼，市民應該如何正確使用鎮痛貼？她就列出以下3大注意事項，供市民參考：

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譚敦慈表示，每次使用鎮痛貼其實最多只能貼2片，並且使用時間最好不要超過4至6個小時。此外，若疼痛部位有紅疹、擦傷或傷口，其實都不宜在上面使用鎮痛貼。她在最後作出提醒，如果連續3、4天使用鎮痛貼後，痠痛情況仍未見改善，便應該盡快求醫。

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