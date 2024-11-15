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小紅書｜獲男友5星級酒店內求婚　港漂女驚覺房間疑曾發生凶案

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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獲男友5星級酒店內求婚，港漂女驚覺房間疑曾發生凶案。

求婚是情侶步入婚姻重要的節點，不少人會精心準備求婚過程，購買求婚戒指、設計求婚環節、預訂約會餐廳或酒店房間等，並記錄下求婚的浪漫時刻。

近日，一港漂女子在社交平台小紅書發文，指日前於香港一間5星級酒店房間內獲男友求婚，在其重溫求婚影片時，發覺所處酒店房間疑似曾發生過凶案，她對此表示十分介意，網民安慰其可能並非同一間房。

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酒店女子｜女子於酒店獲求婚　事後驚覺房間疑發生過「凶案」

據該女子介紹，她於香港一間5星級酒店房間獲男友求婚，事後打算將求婚影片剪輯成「求婚Vlog」，遂於網絡查詢酒店相關資料，怎料在酒店簡介中的「事件」標題下，發現文內寫明「根據法庭文件，案發地為109樓31號房」。

惟女子覺得房間號眼熟，遂回看早前進入該房間時，為其打開房間門的酒店職員手中拿著寫有「109-31」的房卡，她懷疑自己所在房間正是曾發生過凶案的地點，表示「求婚Vlog很美，但我瞬間不想剪了」。

女子感慨「香港到底能不能有一個乾淨的酒店啊！」，她表示自己非常介意類似事情，故在港租房亦會選擇「超新的小區」，「沒想到自己最幸福那個晚上的酒店居然是...（凶宅）」。

酒店女子｜網民：酒店房間號會打亂

此事引起網民熱議，不少人安慰該女子，表示「有事故的酒店會把房號打亂，避免客人都不肯住」、「酒店對凶案發生的樓層會換房間號」。

不過，亦有網民認為女子小題大做，「邊度冇死過人啊？」、「香港度度地方都死過人㗎」。

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