甲醛中毒｜新屋入伙一年夫婦疑甲醛中毒　35歲丈夫確診鼻咽癌太太流產1原因中毒較輕

▲ 台灣曾有一對夫婦，新屋入伙一年後疑甲醛中毒。

【甲醛中毒／除甲醛／鼻咽癌／流產／裝修】甲醛被世衞（WHO）列為第1類致癌物，是最常見的室內空氣污染毒物之一。台灣曾有一對夫婦在搬入新屋一年後開始身體不適。丈夫常感疲倦、感冒，其後確診鼻咽癌二期，而其太太更不幸小產，醫生懷疑是新屋裝潢引發夫婦甲醛中毒，但因一個原因而令太太中毒症狀較輕。

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台灣腎臟科醫生洪永祥曾在節目《醫師好辣》分享一宗臨床案例，指一名35歲男子前來求診，當時他顯得很疲倦，並有下肢水腫症狀。男子透露，他在一年前搬入新家，自搬進去後就很易感冒，而太太搬進新家不久後更流產。

男子本身左腎先天萎縮，從小只有一顆腎臟，而經抽血檢驗後，發現他的肝腎功能都稍微差一些。醫生為他檢查時，發現他的頸部左邊有一塊不規則、約2、3cm大的硬塊，切片檢查後確診鼻咽癌二期，經放射治療後已得到改善。

男子不煙不酒，為甚麼這麼年輕會得鼻咽癌？洪永祥表示，耳鼻喉科醫生高度懷疑他是由於新屋裝潢引發甲醛中毒而致癌。至於他為何會出現感冒、流鼻涕症狀，相信都是甲醛濃度過高所致。

甲醛中毒｜太太一個原因中毒較輕

洪永祥續指，男病人太太流產，亦跟吸入甲醛有關。但是太太症狀相對較輕微，原因是太太很喜歡喝水、吃蔬果，靠水有助身體排出毒素。他表示，一些富含維他命C、膳食纖維的深綠色蔬菜，有助身體透過排便時，同時排出毒素，因此建議日常生活中可多喝水和吃蔬菜。

甲醛成因｜新屋裝修甲醛含量可超標約50倍

室內空氣質素工程師趙勁偉曾受訪指，甲醛超標主要來自新屋裝修的新傢俬、油漆。現時不少傢俬木板材料源於內地，在運送過程中為了防止蟲蛀而加入甲醛，所以新屋裝修時甲醛含量會偏高，甲醛濃度一般超標2至3倍，嚴重更可以逹至3至4ppm，即超標約50倍。

趙勁偉建議，訂造傢俬時可選擇標榜低，甚至零甲醛的裝修材料，如E0／E1生態板，減低釋放甲醛機會。他又指，新屋入伙後可多開窗戶，保持空氣流通，可以讓外來空氣稀釋室內的甲醛濃度。

5大除甲醛方法｜專家建議自購甲醛試紙

裝修學院校長Simon曾受訪稱，甲醛是一種無色化學氣體，極具刺激性，是VOC（Volatile Organic Compounds）揮發性有機化合物的其中一種，屬人類致癌物質。他指出，甲醛主要來源是新傢俱、貼膜中的黏合物及新購入物品，當在密閉環境內擺放新傢俱，就會令空間的甲醛濃度更高，甚至超標。

Simon建議，市民可自購甲醛檢測儀器或甲醛試紙，測試屋内有否甲醛超標。若顯示超標，可用以下方法去除甲醛：

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消委會曾測試了市面上10款空氣清新機，售價由$1,798至$7,880不等。所有樣本都隨機附送HEPA過濾器，聲稱可隔除香煙煙霧、塵埃、病毒及細菌等。測試項目包括空氣淨化表現，以及針對顆粒物、甲醛及病毒過濾能力。測試後發現，「小米」及「LG」的表現最為優異，兩款售價僅$1,899及$2,980，去除污染物速度能力，力壓售價$7,880的dyson等高價品牌，性價比極高：

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