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星級家庭｜蔡少芬1拖2遊迪士尼珍惜相處時光　5歲細仔耍功夫激似爸爸張晉

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 16 分鐘前

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蔡少芬5歲兒子張樂兒（魚蛋）跟爸爸張晉尤如倒模！

【蔡少芬/張晉/星二代】蔡少芬張晉婚後育有兩女一子，孻仔剛5歲生日，日前Ada就一拖二帶二女和孻仔去迪士尼玩，並透露大女因約了朋友而未有同行，感觸女兒已長大，要好好珍惜子女肯陪她的日子，而壽星仔就開心得大耍功夫，無論神態或樣貌都倒模爸爸！

蔡少芬張晉｜蔡少芬：好好珍惜還願意和我玩

蔡少芬（Ada）一家五口曾移居上海生活，但去年已舉家搬回香港，日前Ada還帶同5歲孻仔張樂兒（魚蛋）和11歲二女張信兒（包子）到迪士尼樂園玩，但13歲大女和老公張晉就未有同行。

一拖二的Ada由朝玩到晚，還留言透露大女未有同行原因：「大女約好友玩，我約小女兒和小兒子！好吧！都長大了，要好好珍惜還願意和我玩的……陪伴不止是我陪你們，還有你們陪我！謝謝我的寶貝們！」說出了不少父母的心聲，既想子女快點長大，又不捨得他們大得太快。

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蔡少芬張晉｜5歲細仔耍功夫激似爸爸張晉

包子愈大愈似媽咪，眼大大五官精緻，開始滲出少女味；魚蛋就剪了一個平頭裝，開心得大擺甫士，又大耍功夫，其中一個出拳動作盡得爸爸真傳，無論動作還是外貌，都跟爸爸同一個餅印，網民都指父子倆尤如餅印，一定不怕走失！

星二代學校︱蔡少芬二女小學畢業曬善良證書　讀星二代熱捧國際學校年學費14萬起

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蔡少芬張晉｜子女回流香港讀國際學校

轉眼兩個女兒已升中學，難怪Ada感觸萬分，今年6月，二女包子小學畢業，獲頒善良證書，Ada也有將喜悅分享至社交網 ：「今天見證包子小學畢業，內心好感動，我的小女兒長大了，感恩！她真的是個好善良的姑娘」。

他們舉家回港後，包子就入讀基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），ICS位於沙田石門，是一所熱門的基督教教學的國際學校，校長、老師皆為基督徒，校風重品德及心靈發展，師生非常之有愛心，故相當受基督教家庭歡迎，有很多圈中藝人包括毛舜筠、張栢芝、周家蔚、羅霖等都為子女報讀。

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星二代學校｜全年學費由14.3萬至19萬元

ICS分四級制，2024至2025年的幼稚園全年學費為85,900元，小一至小五（Elementary）全年學費為143,400元，高小（Middle School）全年學費為190,000元，而中學（High School）全年學費為194,700元，第三名子女入讀有折扣。

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